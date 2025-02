Manchester United en Danger de Faillite: Des Coupes Budgétaires Drastiques et une Crise Sportive

Le club de football anglais Manchester United est confronté à une situation financière précaire, selon son copropriétaire Sir Jim Ratcliffe. Des coupes budgétaires drastiques sont envisagées pour éviter une faillite potentielle, suscitant la colère des supporters. En parallèle, l'équipe traverse une période sportive difficile, avec un classement alarmant en Premier League et des performances décevantes.

Manchester United traverse une période critique, et son copropriétaire Sir Jim Ratcliffe craint que le club ne fasse faillite sans des coupes budgétaires drastiques. Après avoir acquis 27,7 % des parts pour 1,17 milliard d'euros, l'homme d'affaires a pris des décisions radicales qui suscitent la colère autour du club. Déjà en juillet dernier, 250 employés avaient été licenciés sur les 1 150 que compte le club. Désormais, entre 100 et 200 autres postes sont menacés à Old Trafford.

Même des figures emblématiques, comme Sir Alex Ferguson, ont vu leurs rémunérations d'ambassadeur réduites. Ratcliffe estime ne pas avoir d'autre choix : en trois ans, Manchester United a perdu 350 millions d'euros et aurait, selon des sources internes, « manqué de liquidités » sans l'injection de 280 millions d'euros par Ineos. Les conséquences pourraient être dramatiques sur le terrain. Avec une saison désastreuse et un classement inquiétant en Premier League, le coach Ruben Amorim a même évoqué une possible relégation, qualifiant son effectif de « pire équipe de l'histoire du club ». Pour répondre aux règles du fair-play financier, des joueurs formés au club comme Marcus Rashford ou Kobbie Mainoo pourraient être vendus en priorité, réduisant encore l'identité mancunienne de l'équipe. Manchester United traverse déjà une période compliquée sur le plan sportif. Mais la situation financière est tout aussi inquiétante. En effet, Jim Ratcliffe, copropriétaire du club mancunien, craint tout simplement la faillite !





