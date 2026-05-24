Manchester City vs Aston Villa : la finale de la Premier League

Le match final de la Premier League opposant Manchester City et Aston Villa se déroulera ce dimanche 24 mai à 17h. Les Skyblues de Pep Guardiola et les Villains de Unai Emery se disputeront le titre de Champion d'Angleterre. Suivez le match en direct sur Canal + et ne manquez pas l'occasion de voir la dernière rencontre de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City.

Les Citizens peuvent avoir le moral dans les chaussettes avant de recevoir les Villans d'Aston ce dimanche 24 mai à 17h, la raison ? Le titre perdu au profit d'Arsenal suite au match nul contre Bournemouth à la 37e journée.

Longtemps au coude à coude, Pep et Arteta étaient séparés de cinq points avant le match du 19 mai, et Manchester devait absolument gagner pour recoller. Quelques jours plus tard, c'est une deuxième place assurée qui attend les coéquipiers de Rayan Cherki. Actuellement à 78 points, les Skyblues comptent 23 victoires, 9 nuls et 5 défaites.

Ils sont sur une série de 11 matchs de sans défaites toutes compétitions confondues, mais les deux derniers matchs nuls en Premier League ont avorté les espoirs de titre. Côté Aston Villa, c'est tout l'inverse - le club de Birmingham est sur un petit nuage car ils viennent de remporter l'Europa League face à Fribourg, c'était mercredi 20 mai dernier. Le club Anglais signe son deuxième titre majeur Européen, 44 ans après avoir gagné la Ligue des Champions 82.

En Premier League, Aston Villa occupe la quatrième place avec 62 points, 18 victoires, 8 nuls, 11 défaites. Autant Manchester n'a plus rien à jouer, pour Aston c'est bien différent. Suivie de près par Liverpool à 59 points, l'équipe d'Unai Emery ne doit pas perdre s'ils veulent terminer la saison à la quatrième place. Cette dernière rencontre à domicile, pourrait aussi être la dernière de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City.

Comme un symbole, le mythique coach Espagnol pourrait faire ses adieux au peuple de l'Etihad Stadium. Annoncé sur le départ il devrait être remplacé la saison prochaine par l'ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca. Une occasion de plus pour ne pas rater ce match. La rencontre se joue dimanche 24 mai à 17h, et elle est à suivre en direct sur la chaîne de Canal +.

Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Crystal Palace - Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match du Champion d'Angleterre ? Cavaliers - Knicks : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match du Champion d'Angleterre ?

Cavaliers - Knicks : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match du Champion d'Angleterre ? Spurs - Thunder : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce Game 3 des Finales de Conférence NBA





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester City Vs Aston Villa Premier League Final Pep Guardiola Unai Emery Europa League Premier League Title Manchester City Vs Aston Villa Final Premier League Final Match Manchester City Vs Aston Villa Final Match Premier League Final Match Preview Manchester City Vs Aston Villa Final Preview Premier League Final Preview Manchester City Vs Aston Villa Final Preview M Premier League Final Preview Match Manchester City Vs Aston Villa Final Preview M Premier League Final Preview Match Preview Pre Manchester City Vs Aston Villa Final Preview M Premier League Final Preview Match Preview Pre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Officiel : Pep Guardiola quitte Manchester CityAprès dix ans de règne absolu, Pep Guardiola tire sa révérence à Manchester City. Le technicien catalan laisse derrière lui un bilan historique de 20 trophées majeurs et une empreinte indélébile sur le football anglais.

Read more »

Pep Guardiola quitte Manchester City après dix ans de succèsManchester City a confirmé vendredi le départ en fin de saison de son entraîneur emblématique Pep Guardiola

Read more »

Pep Guardiola quitte Manchester City après une décennie de succèsPep Guardiola, l'entraîneur emblématique qui a remporté vingt titres en dix ans avec Manchester City, quitte le club pour devenir ambassadeur du City Football Group. Rien ne justifie son départ, a-t-il déclaré dans un communiqué, mais il a déclaré qu'il savait que c'était son heure.

Read more »

Pep Guardiola quitte Manchester City après dix ans de “révolutions perpétuelles”Vendredi 22 mai, le club anglais a officiellement annoncé le départ de son entraîneur, Pep Guardiola, à un an de la fin de son contrat. La presse britannique et...

Read more »