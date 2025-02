Manchester City: Omar Marmoush, le pharaon à son trône

L'attaquant égyptien, recruté pour 75 millions d'euros, a marqué un triplé lors de la victoire de Manchester City contre Newcastle, lançant sa nouvelle aventure avec les Skyblues.

Manchester City a trouvé son Pharaon. Recruté pour une somme colossale cet hiver, Omar Marmoush a livré une performance magistrale contre Newcastle samedi (4-0). Auteur d'un triplé en 14 minutes contre les Magpies, l'Egyptien a lancé pour de bon son aventure avec les Skyblues, dans un rôle hybride qu'il semble déjà maîtriser à la perfection. Une excellente nouvelle pour City et Guardiola. \Pour un début de règne, Omar Marmoush a frappé fort.

Débarqué à Manchester City avec l'étiquette laudative de pharaon au futur mirifique, l'attaquant égyptien arraché à l'Eintracht Francfort contre une enveloppe de 75 millions d'euros a délivré City d'inscrit face à Newcastle samedi (4-0). Cette fois aligné dans le couloir gauche, Marmoush a levé les foules massées dans les travées de l'Etihad par ses conduites de balle électriques et ses gestes de classe. Des premiers frissons en guise de joli lot de consolation après la désillusion du match aller de play-off contre le Real mardi (2-3). \Quatorze petites minutes. Voici le temps qu'a suffi à Marmoush pour inscrire son premier triplé chez les Cityzens. L'Égyptien a d'abord débloqué la situation d'un joli lob en conclusion d'une percée dans le dos de la charnière des Magpies (19e). Une position curieuse pour un ailier gauche dans le système de Pep Guardiola, surtout avec un Erling Haaland aligné en pointe. Plus prévisible face à Arsenal dans un rôle de deuxième attaquant (défaite 5-1), Marmoush s'est montré insaisissable samedi contre Newcastle, incapable de contrôler les déplacements de l'attaquant égyptien. Une casquette de joueur versatile qui a tant manqué cette saison aux Skyblues. Capable de laisser le couloir gauche à un Josko Gvardiol irrésistiblement attiré vers le but adverse, Marmoush a constamment su s'adapter aux déplacements de ses équipiers, trouvant depuis n'importe quelle position sur la pelouse le moyen de se montrer dangereux. Cinq minutes après son premier pion sous sa nouvelle tunique, l'Egyptien s'est cette fois placé dans le demi-espace, cette zone difficile à défendre entre le latéral et l'axe. Placement, vitesse, timing : Marmoush possède toutes les cordes à son arc et l'Etihad ne pouvait qu'admirer, extatique (24e). \« Marmoush est un joueur avec de la qualité et de la vitesse, j'étais très satisfait de la façon dont il a marqué », a déclaré Sky Sports. « Contre Orient (en Coupe, ndlr) il a manqué des occasions, mais aujourd'hui (samedi) il a été excellent dans le dernier tiers. » À l'image, une nouvelle fois, de son troisième but (33e). L'Egyptien a astucieusement attendu, démarqué, la passe en retrait de Savinho pour s'offrir le triplé. Ses coéquipiers, les supporters, tout le monde a apprécié, mais Guardiola tient à nuancer l'enthousiasme général. « Le plus dur commence », explique le coach des Cityzens à la BBC. « Evidemment qu'il doit encore s'améliorer, mais maintenant nous allons voir comment il arrive à gérer les compliments. » Pas d'enflammade donc, alors qu'Erling Haaland, maladroit contre les Magpies et touché au genou droit, a été contraint de quitter la pelouse en fin de partie. Une soirée à oublier pour le Norvégien, dans l'ombre du nouveau venu. \Connecté à ses partenaires, intégré à l'écosystème Guardiola, Marmoush ne pouvait que savourer. « BBC. C'était un match qui s'est joué à vive allure, je suis vraiment heureux d'aider l'équipe. Je voudrais aussi remercier mes coéquipiers, l'entraîneur et le staff pour m'avoir aidé à me sentir comme un membre de cette famille. » Marmoush est peut-être bien la pièce manquante d'un puzzle chancelant, incomplet depuis quelques mois. Guardiola et le peuple cityzen aimeraient en tout cas le croire.





