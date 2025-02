Manchester City domine Newcastle avec un triplé d'Omar Marmoush

Manchester City s'est imposé 4-0 face à Newcastle ce samedi lors de la 25e journée de la Premier League. Omar Marmoush a réalisé un triplé en 33 minutes.

Ce samedi après-midi, Manchester City a réalisé une performance convaincante en dominant Newcastle sur son terrain avec un score éclatant de 4-0, lors de la 25e journée de la Premier League . L'Egyptien Omar Marmoush a été l'étoile du match, inscrivant un triplé en seulement 33 minutes. Ce succès permet aux Sky Blues de grimper à la quatrième place du classement, devançant ainsi Chelsea.

Bien que la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions reste incertaine pour Manchester City, qui affrontera le Real Madrid en retour mercredi soir à Madrid après sa défaite à domicile mardi dernier (2-3), cette victoire contre Newcastle est une bouffée d'air frais. La performance impressionnante de Marmoush, qui était relativement discret depuis son arrivée en janvier, est un signe encourageant. Marmoush a ouvert le score avec un lob magnifique après une longue passe d'Ederson, qui devient ainsi le premier gardien de l'histoire de la Premier League à délivrer 6 passes décisives. Il a ensuite doublé la mise avec un contrôle du gauche suivi d'une frappe du droit, puis a finalisé son triplé d'un tir tranquille du droit après un centre en retrait de Savinho. Le quatrième but a été marqué par James McAtee sur un corner, suite à une déviation de la tête d'Erling Haaland. Peu après, Haaland s'est blessé au genou droit, mais est sorti du terrain en marchant normalement, ce qui semble rassurant.D'autres résultats significatifs de cette journée ont vu Bournemouth remporter une victoire importante contre Southampton (3-1), Aston Villa concéder un nul contre Ipswich (1-1), Nottingham Forest subir une défaite à Fulham (1-2) et West Ham chuter à domicile face à Brentford (0-1). Le classement de la Premier League reste très serré et les équipes se battent pour les places européennes et pour éviter la relégation.





