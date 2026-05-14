Man Arrested for Throwing a Stone at a Critically Endangered Hawaiian Monk Seal

A man from Washington was arrested for throwing a stone at a critically endangered Hawaiian Monk Seal, causing distress to the animal. The incident took place near Seattle and the man is expected to appear in court on Thursday. He faces charges of animal cruelty and attempted animal cruelty.

Le geste, filmé par un témoin, avait suscité l'indignation à Hawaï. Un homme de 38 ans a été arrêté ce mercredi 13 mai par des agents fédéraux pour avoir jeté une pierre sur un phoque moine au large de l'île de Maui, rapporte Associated Press.

Originaire de Covington, dans l'État de Washington, l'homme a été arrêté près de Seattle et devrait comparaître devant un tribunal ce jeudi. Il est accusé de maltraitance et de tentative de maltraitance d'un animal protégé. L'homme a été filmé le 5 mai dernier en train de jeter une pierre sur 'Lani', un phoque moine bien connu des habitants de l'archipel américaine.

'Sur cette vidéo, on peut le voir tenir une grosse pierre d'une main, viser et la lancer directement sur le phoque moine', détaillent les procureurs. Une espèce gravement menacée Si la pierre, décrite par un témoin comme étant de la taille d'une noix de coco, a frôlé la tête du phoque, elle a néanmoins provoqué 'un changement soudain de comportement chez l'animal', poursuivent-ils.

Et lorsqu'un témoin a interpellé l'homme s'en prenant à 'Lani', celui-ci a répondu 'qu'il s'en fichait et qu'il était assez riche pour payer n'importe quelle amende'. S'il est reconnu coupable, le trentenaire encourt jusqu'à un an de prison pour chaque chef d'accusation.

Il risque aussi une amende pouvant atteindre 50.000 dollars (environ 42.800 euros) en vertu de la loi sur les espèces menacées et une autre amende pouvant atteindre 20.000 dollars (environ 17.100 euros) en vertu de la loi sur la protection des mammifères marins. En danger critique d'extinction, le phoque moine d'Hawaï est l'une des espèces de phoques les plus menacées dans le monde et a été particulièrement touché par les feux de forêt qui ont fait des dizaines de morts dans l'archipel en 2023.

On estime à environ 1.600 le nombre de spécimens vivant actuellement à l'état sauvage.

'Le retour de Lani après les incendies a apporté un sentiment d'apaisement et d'espoir en cette période difficile', a souligné Richard Bissen, le maire de Maui





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