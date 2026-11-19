Profitez du Black Friday pour acquérir le robot tondeuse Mammotion LUBA mini 2 avec une remise de 300 € et un support offert. Découvrez les spécificités de ce modèle sans câbles.

Pour les fêtes de fin d'année et les soldes hivernales, la marque spécialisée dans la robotique de jardin Mammotion active ses meilleures promotions sur son site officiel. L'occasion est offerte aux propriétaires de jardins d'acquérir le modèle LUBA mini 2 AWD 1000 avec une remise allant jusqu'à 300 €. Cette offre saisonnière est renforcée par la livraison gratuite d'un accessoire de nettoyage dédié à l'entretien du robot.

Offres groupées et avantages nouveaux clients

En plus de la réduction directe sur le prix de vente hors période promotionnelle, Mammotion structure son offre Black Friday 2026 pour maximiser la valeur perçue par l'acheteur. Les clients peuvent opter pour une offre groupée qui inclut un mini-garage, solution pratique pour abriter le robot lorsqu'il ne tond pas. Les nouveaux inscrits bénéficient d'un bon d'achat de 50 € applicable sur leur boutique officielle, s'ajoutant aux 300 € d'économie maximum.

Also read Socialistes proposent régularisation 300 000 sans-papiers actifs en France

Cette accumulation de gains permet de rendre l'investissement initial plus attractif, surtout pour ceux qui cherchent à remplacer une tondeuse traditionnelle. Le service après-vente de Mammotion reste joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, assurant un support technique permanent pour toute question relative au produit ou à la commande.

Système de navigation sans câbles ni station RTK

Le LUBA mini 2 AWD 1000 se distingue par son architecture technologique qui supprime la nécessité d'installer des câbles périmétriques dans le gazon. L'utilisateur n'a pas non plus à mettre en place une station de base RTK physique. La configuration se fait entièrement via le téléchargement de l'application Mammotion, disponible gratuitement sur les systèmes Android et iOS. Cette démarche simplifie considérablement l'installation pour le propriétaire.

Advertisement

Le robot utilise le mode DropMow pour entamer sa première tonte directement depuis son carton, sans phase de repérage préalable obligatoire. Cependant, il est aussi capable de cartographier le jardin de manière autonome une fois activé. Cette capacité de cartographie numérique remplace les méthodes traditionnelles de définition de périmètre par fil enterré.

Capacités d'adaptation au terrain et gestion des obstacles

Après la phase de cartographie initiale, le système peut enregistrer jusqu'à 10 cartes différentes, chacune couvrant une surface maximale de 1000 m². L'utilisateur dispose du contrôle total pour décider à quel moment précis le robot doit commencer son travail. Cette flexibilité permet d'adapter l'entretien du gazon aux emplois du temps de chaque foyer.

Le modèle est conçu pour s'adapter aux terrains vallonnés ou irréguliers grâce à sa transmission intégrale. Il peut franchir des pentes allant jusqu'à 80 %, ce qui correspond à un angle d'élévation de 38,6 degrés. Sur le plan de la détection, le LUBA mini 2 identifie plus de 300 types d'obstacles, y compris les meubles de jardin et les objets mesurant seulement 2,5 par 2,5 centimètres.

Fonctionnement silencieux et tonte précise des bordures

Le confort sonore est une priorité dans la conception de ce robot. Le moteur du LUBA mini 2 AWD 1000 émet un bruit ne dépassant pas les 65 décibels, limitant ainsi les nuisances pour les voisins et le propriétaire. Un phare intégré permet également de travailler dans différentes conditions lumineuses, étendant les créneaux de tonte potentiels.

Advertisement

Pour la précision, le robot est équipé d'un disque de coupe fixe de 12 centimètres spécialement conçu pour la découpe des bordures. Cette caractéristique technique lui permet de tondre efficacement jusqu'à 5 centimètres des bordures, des massifs floraux et des murs. L'utilisateur peut définir des zones d'exclusion personnalisées ou modifier les horaires d'activité directement depuis son smartphone, quelle que soit la météo extérieure. Le module 4G intégré fournit 3 ans de données depuis la date d'achat, et le service de correction satellite NetRTK iNavi est offert à vie. Le produit bénéficie d'une garantie de 3 ans et d'une politique de satisfaction ou remboursement de 30 jours.