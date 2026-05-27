Mammotion : les promotions pour vous aider à vous débarrasser de l'entretien de votre jardin

Mammotion propose une large gamme de robots tondeuses avec des offres intéressantes pour vous aider à franchir le pas et vous débarrasser de l'entretien de votre jardin. Les modèles récents de la marque se passent de l'installation du fil périphérique au profit d'un système de navigation moderne extrêmement précis.

Avoir un jardin, c'est bien, particulièrement à l'approche de l'été. Tondre la pelouse et entretenir les espaces verts, en revanche, c'est moins fun, surtout lorsque les vacances pointent le bout de leur nez.

Heureusement, les promotions de Mammotion sont là pour vous faciliter la vie. Plus de 8 personnes interrogées sur 10 estiment que leur jardin est essentiel à leur bien-être. Et pourtant : pour près de 35 % d'entre elles, l'entretien dudit jardin est une corvée. Un constat compréhensible.

Pourquoi passer de longues heures à tondre ou désherber lorsque l'on peut se dorer la pilule sur un transat ou faire une sieste dans l'herbe ? C'est quand même mieux quand un robot de Mammotion peut le faire à votre place. Le constructeur, spécialisé dans la robotique de pointe, propose une large gamme de robots tondeuses comme le LUBA 3 AWD, le LUBA mini 2 AWD 1000 ou le LUBA mini 2 AWD 1500.

Trois machines qui bénéficient, à l'aube de la belle saison, d'offres suffisamment intéressantes pour vous aider à franchir le pas et vous débarrasser une bonne fois pour toutes de l'entretien de votre jardin. La première réponse provient sans conteste de leur simplicité d'utilisation. Exit la corvée d'installation du fil périphérique : les modèles récents de la marque se passent complètement de ce dispositif archaïque au profit d'un système de navigation moderne extrêmement précis.

Nommé Tri-Fusion, il repose sur un trio constitué de caméras dopées à l'IA, d'un capteur LiDAR 360° et du positionnement sans fil. Grâce à ces trois éléments, le robot est capable de dresser une cartographie précise de votre jardin et de déterminer sa position en permanence, au centimètre près. Là où la marque se démarque par rapport à bon nombre de ses concurrents, c'est au niveau de son service de localisation.

Le constructeur a décidé d'offrir son service iNavi (le Net RTK) à tous ses utilisateurs. Concrètement, le service iNavi et les données 4G nécessaires à son usage sont gratuits à vie. Mais d'autres fonctionnalités (comme le contrôle à distance via l'application) utilisant la 4G nécessiteront un abonnement après la période d'essai gratuite. Cela concerne tous les nouveaux modèles de robots tondeuse de Mammotion de 2026 équipés de NetRTK et tous les modèles de 2025.

Cette technologie lui permet aussi de détecter plus facilement les obstacles au lieu de bêtement rebondir dessus comme ses prédécesseurs. Choisir un robot tondeuse conçu par Mammotion, c'est profiter d'une expérience de tonte précise, efficace et surtout, simple. Parmi les différents modèles créés par Mammotion, le LUBA 3 AWD est sans doute le plus impressionnant. Pourquoi ?

Simplement parce qu'il est capable de venir à bout de tous les obstacles (ou presque) qu'il trouve sur son passage, ce qui en fait l'allié idéal des grands terrains. Le système de navigation Tri-Fusion adopté par le constructeur fait des merveilles : outre une cartographie complète du jardin, les caméras sont mises à profit et dopées à l'IA pour une reconnaissance des objets poussée.

L'appareil est ainsi capable de reconnaître plus de 300 objets (tuyaux d'arrosage, jouets, mais aussi animaux) pour mieux les éviter. ou transmission intégrale en français se cachent les quatre roues motrices du LUBA 3 et leur suspension renforcée. Un combo qui permet non seulement au robot de rester stable sur les terrains difficiles, mais aussi de grimper des pentes jusqu'à 80 %. Au-delà de la performance pure, Mammotion a aussi décidé de s'amuser avec ce modèle.

Depuis l'application, il est possible de personnaliser la tonte pour créer des motifs ou un texte, et pour le modèle 5000, il est actuellement accompagné d'un cadeau de taille : un Garage Standard offert (d'une valeur de 199 €) pour le protéger des intempéries. Si le LUBA mini 2 AWD 1000 est plus petit que le LUBA 3 AWD (normal vu son nom), il n'en est pas moins efficace.

Il s'adresse avant tout aux propriétaires de jardins (jusqu'à 1 000 m²) entourés de bâtiments ou de grands arbres qui viennent perturber le signal GPS. Pour la partie navigation, il s'appuie sur un système de vision à triple caméra IA et le positionnement NetRTK. Comme le LUBA 3, il dispose aussi de la technologie AWD, garantissant une navigation sans anicroche quels que soient les obstacles. C'est d'ailleurs là que sa petite taille devient un atout.

Compact, il est capable de se faufiler dans les moindres recoins (entre des pots de fleurs par exemple) pour garder une tonte homogène. Autre avantage qui lui est propre : son disque de coupe latéral fixe de 12 cm de diamètre. Un petit plus qui lui permet de tailler l'herbe au plus près des obstacles (bordures, murs, etc.), avec un espace non tondu d'à peine 5 cm. Mais la très bonne surprise de ce modèle, c'est son prix. En ce moment, il bénéficie d'une réduction de 100 € qu





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