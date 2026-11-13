Malunés fête la CitéCirque avec concerts et loto acrobatique à Bègles

Le Collectif Malunés présente deux spectacles innovants, un concert unique et un loto participatif, à l'occasion du 20e anniversaire de la CitéCirque à Bègles en novembre 2026.

Le Collectif Malunés revient en force à Bègles pour célébrer une milestone culturelle majeure en novembre 2026. Cette programmation spéciale marque les 20 ans de la CitéCirque, institution emblématique de la scène artistique locale. L'événement se tiendra principalement sous le chapiteau de l'esplanade des Terres Neuves, un lieu central pour ces rencontres culturelles. Le collectif propose deux spectacles distincts qui repoussent les frontières traditionnelles du spectacle vivant. Ces créations s'inscrivent dans une démarche engagée, visibilisant des formes artistiques expérimentales et participatives.

Concert inédit et Malunés Band au programme

Le Collectif Malunés présente un concert inédit de son groupe de rock sans rock, qui marquera la première représentation live. Cette performance exceptionnelle aura lieu le vendredi 20 novembre à 18 heures sous le chapiteau de l'esplanade des Terres Neuves. Le groupe Malunés Band a récemment enregistré son album, marquant une étape cruciale vers une diffusion scénique élargie. La résidence artistique actuelle vise à repenser ces morceaux pour la scène et à en créer de nouveaux spécifiquement pour cet événement.

Also read Handball (Nationale 2) : Irissarry joue gros dans la course au maintien face à l’ASPOM Bègles

La formation musicale mélange des influences variées, incluant du rap, des mélodies électroniques ciselées et une obsession pour les rythmes ternaires. Cette approche unique permet d'accompagner les corps en direct, créant une atmosphère immersive et sonore. Le groupe rêve de faire vivre ses créations musicales hors du cadre traditionnel du spectacle, voire hors du chapiteau. Le concert du vendredi 20 novembre à 18 heures promet une expérience audiovisuelle hors pair, entièrement gratuite sur inscription.

Le loto participatif et les ateliers créatifs

Le lendemain, le samedi 21 novembre à 19 heures, le Collectif Malunés propose le spectacle " Loto Thune " sous le même chapiteau. Cette entrée coûte 6 euros et transforme un jeu traditionnel en une aventure artistique et humaine unique. Les participants ne gagnent pas seulement des lots, mais aussi des acrobaties, des chansons, des poèmes et des cadeaux créés par les habitants eux-mêmes. Cet événement invite chacun à devenir un acteur central de la fête collective.

Advertisement

Pendant plusieurs jours, des ateliers multidisciplinaires réuniront les habitants dans ce cadre festif. Ces sessions incluent la poésie, l'expression corporelle, le cirque, le théâtre et la musique. Ces ateliers visent à créer une œuvre collective joyeuse et imprévisible, où la participation de tous est essentielle. Le lieu accueille également des résidences et des performances à l'espace Jean-Vautrin, enrichissant l'offre culturelle globale de l'événement.

Logistique et accès aux événements culturels

L'ensemble de la programmation s'articule autour des installations de la CitéCirque, notamment le chapiteau de l'esplanade des Terres Neuves. Le lieu devient un carrefour culturel temporaire, accueillant des créations qui bousculent les cadres conventionnels du spectacle vivant. Les coordonnées de la CitéCirque, au 05 56 49 95 95, restent ouvertes pour toute demande d'informations complémentaires. Cette structure soutient le travail d'une rédaction de 250 journalistes, garantissant une information fiable sur ces événements artistiques majeurs.