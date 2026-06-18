Malo Gusto blessé, l'équipe de France affrontera l'Irak lundi

Les joueurs remplaçants de l'équipe de France ont disputé un match amical contre New England Revolution, avec Malo Gusto en difficulté. Il a été touché à la cheville droite, mais les premières nouvelles sont rassurantes.

Les joueurs remplaçants lors de l'entrée en lice de l'équipe de France face au Sénégal (3-1), mardi soir à la Coupe du monde 2026, disputaient ce mercredi un match amical avec New England Revolution , une équipe de football de Boston.

Mauvaise nouvelle: Malo Gusto a été touché à la cheville.face à l'Irak lundi soir, pour le deuxième match de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026? Il est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. Mais Malo Gusto est sorti touché ce mercredi, au lendemain de la victoire des Bleus face au Sénégal (3-1).disputait, avec les remplaçants de la veille, un match amical.

Avec eux, dans des équipes mélangées, les joueurs du club de foot de Boston New England Revolution. Malo Gusto évoluait notamment avec Brice Samba, Ibrahima Konaté, Manu Koné, Rayan Cherki,Si rien de particulier n'était à signaler à la mi-temps (0-0), la mauvaise nouvelle est intervenue en deuxième période. Sur un contact après un dribble face à Lucas Digne, Malo Gusto a été touché à la cheville droite.

Didier Deschamps et Guy Stéphan sont venus aux nouvelles, tandis que le staff médical posait de la glace sur le dessus du pied du joueur, qui s'était relevé en boitant. Plus de peur que mal toutefois. Il s'agit bien d'un coup reçu sur le dessus du pied droit mais les premières nouvelles sont rassurantes. Il faudra surveiller l'état de santé de Malo Gusto dans les prochaines heures mais sa participation au prochain match n'est pas écartée.

L'équipe de France affrontera l'Irak lundi pour tenter d'enchaîner une deuxième victoire, qui serait quasi synonyme de qualification pour les 16es de finale.

'L'équipe à battre de cette Coupe du monde' avec 'deux bêtes' et un 'Mbappé magique': la presse internationale juge les débuts des Bleus après France-Sénéga





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Malo Gusto New England Revolution Brice Samba Lucas Digne Ibrahima Konaté Manu Koné Rayan Cherki Deschamps Guy Stéphan Staff Médical Coup Reçu Dessus Du Pied Droit Participation Au Prochain Match Qualification Pour Les 16Es De Finale Presse Internationale Deschamps Dans Le Vestiaire Non-Penalty Sur Mbappé Un Vrai Problème Dembélé En Équipe De France Ballon D'or 2025

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La France investit 655 millions d'euros supplémentaires dans l'IA via France 2030Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé un investissement de 655 millions d'euros supplémentaires pour l'intelligence artificielle dans le cadre du plan France 2030. Il a également promis un assistant conversationnel souverain pour les agents publics, un assistant santé sur Ameli d'ici la fin de l'année, et une nouvelle plateforme pour l'accès aux données publiques.

Read more »

Irak-Norvège: 'Vous allez vous croire à Bagdad', la diaspora irakienne promet une ambiance bouillanteAprès 40 ans d’attente, la sélection irakienne est enfin de retour en Coupe du monde. Un bonheur exceptionnel pour ce pays de 46 millions d’habitants, mais dont les supporters ont vite déchanté face aux refus systématiques des autorités américaines de délivrer les visas. Pour compenser, la diaspora...

Read more »

Équipe de France : les 3 gros chantiers de Deschamps pour l'IrakSi l'équipe de France a brillé face au Sénégal en s'imposant 3-1, Didier Deschamps pourrait bien opérer trois changements face à l'Irak afin d'en savoir plus sur l'état de ses troupes.

Read more »

Handicapée, Chantal confinée chez elle à Saint-Malo à cause des pannes répétées de l'ascenseurChantal, handicapée et vivant au premier étage d'une résidence à Saint-Malo, est restée recluse chez elle pendant une semaine en raison des pannes fréquentes de l'ascenseur. Cebuilding, pourtant neuf de deux ans, rencontre des problèmes récurrents avec son ascenseur, privant la resident de sa liberté de mouvement. Malgré les appels répétés du mari de Chantal au bailleur social et à la société de maintenance, la situation persiste, une pièce défectueuse retardant la réparation. La resident exprime son sentiment d'emprisonnement et d'impuissance.

Read more »