Malienne sans-papiers condamnée pour traite d'être humain en situation irrégulière

Une Malienne en situation irrégulière a travaillé pendant trois ans au domicile d'un homme âgé pour s'occuper de lui 24 heures sur 24. Une femme de 62 ans a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir employé une Malienne sans-papiers, pour s'occuper de son père de 90 ans, dans des conditions déplorables, sans horaires de travail et sans rémunération adéquate. Pendant trois ans, une Malienne sans-papiers a travaillé comme employée de maison au domicile d'un homme de 90 ans, à Biarritz. Elle vivait chez lui, 'à disposition constante et permanente' du vieil homme, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans horaire de travail. Cette femme de 38 ans n'avait aucune intimité, dans ce deux-pièces seulement séparé par un drap tendu entre le salon et la chambre. 'Elle était la chose de cette famille': devant le tribunal de Bayonne, un dossier de traite d'être humain. Une Malienne sans-papiers a travaillé trois ans chez un Biarrot de 90 ans. Ses défenseurs fustigent un 'esclavage moderne'. La fille de celui-ci, cadre dans un grand groupe de télécommunications, était jugée ce jeudi 16 avril à Bayonne, pour de possibles faits de traite d'être humain. Elle plaide l'ignorance de la situation réelle. La situation a empiré lorsque la compagne de l'homme, grabataire, s'est installée au domicile. L'employée de maison a dû s'occuper d'elle, dans des conditions pénibles et éprouvantes. De 'l'esclavage moderne', cette Malienne était payée seulement 1 200 euros mensuels pour 5 h 40 de travail quotidien déclaré. Elle travaillait en réalité 70 heures par semaine. Elle aurait dû toucher 130 000 euros, au lieu de 40 000 euros sur la période travaillée. La fille du vieil homme, 61 ans, cadre dans un grand groupe de télécommunications, qui employait la jeune femme, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et une amende de 10 000 euros par le tribunal judiciaire de Bayonne, ce jeudi 18 juin, pour traite d'être humain et travail dissimulé.

Une Malienne en situation irrégulière a travaillé pendant trois ans au domicile d'un homme âgé pour s'occuper de lui 24 heures sur 24. Une femme de 62 ans a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir employé une Malienne sans-papiers, pour s'occuper de son père de 90 ans, dans des conditions déplorables , sans horaires de travail et sans rémunération adéquate .

Pendant trois ans, une Malienne sans-papiers a travaillé comme employée de maison au domicile d'un homme de 90 ans, à Biarritz. Elle vivait chez lui, 'à disposition constante et permanente' du vieil homme, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans horaire de travail. Cette femme de 38 ans n'avait aucune intimité, dans ce deux-pièces seulement séparé par un drap tendu entre le salon et la chambre.

'Elle était la chose de cette famille': devant le tribunal de Bayonne, un dossier de traite d'être humain. Une Malienne sans-papiers a travaillé trois ans chez un Biarrot de 90 ans. Ses défenseurs fustigent un 'esclavage moderne'. La fille de celui-ci, cadre dans un grand groupe de télécommunications, était jugée ce jeudi 16 avril à Bayonne, pour de possibles faits de traite d'être humain.

Elle plaide l'ignorance de la situation réelle. La situation a empiré lorsque la compagne de l'homme, grabataire, s'est installée au domicile. L'employée de maison a dû s'occuper d'elle, dans des conditions pénibles et éprouvantes. De 'l'esclavage moderne', cette Malienne était payée seulement 1 200 euros mensuels pour 5 h 40 de travail quotidien déclaré.

Elle travaillait en réalité 70 heures par semaine. Elle aurait dû toucher 130 000 euros, au lieu de 40 000 euros sur la période travaillée. La fille du vieil homme, 61 ans, cadre dans un grand groupe de télécommunications, qui employait la jeune femme, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et une amende de 10 000 euros par le tribunal judiciaire de Bayonne, ce jeudi 18 juin, pour traite d'être humain et travail dissimulé





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