Malawiens en Afrique du Sud : un camp de fortune en pleine agitation

Des milliers de Malawiens attendent dans un camp de fortune de Sherwood Park, à Durban, pour rentrer chez eux et fuir une campagne antimigrants. Le camp est insalubre, avec des conditions de vie difficiles et une forte odeur d'urine et d'excréments. Les migrants attendent des buses pour rentrer au Malawi, à plus de 2.000 kilomètres de route.

Dans des conditions insalubres, des milliers de Malawiens s'apprêtent mercredi à passer une nouvelle nuit dans un terrain vague de la ville portuaire de Durban , dans l'est de l'Afrique du Sud, avides de rentrer chez eux et de fuir une virulente campagne antimigrants .

Le camp abriterait, selon des médias locaux, jusqu'à 10.000 personnes, toutes prêtes à partir au plus vite et à abandonner la vie qu'elles ont peiné à construire en Afrique du Sud. Les hommes, les femmes et les enfants s'entassent dans des tentes pour se protéger des fraîches nuits de l'hiver austral. Des cas de diarrhée sont signalés dans le camp, où flotte une forte odeur d'urine et d'excréments. Les files d'attente sont omniprésentes dans le camp.

Quelques toilettes portatives ont été installées sur le site: elles sont depuis longtemps saturées





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