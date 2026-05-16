Maladeuse conséquence du manque de sommeil : augmentation des protéines pro-inflammatoires

Une étude menée par l'université d'Uppsala a observé les effets biologiques du manque de sommeil sur un groupe de 16 jeunes hommes en bonne santé. Les chercheurs ont mesuré près de 90 protéines différentes dans le sang avant et après un effort physique intense de 30 minutes, après une nuit complète ou réduite à environ quatre heures. Le manque de sommeil a entraîné une augmentation marquée de nombreuses protéines pro-inflammatoires, déjà bien connues pour leur lien avec des risques accrus de maladies cardiovasculaires.

Une étude menée par l'université d'Uppsala a observé les effets biologiques du manque de sommeil sur un groupe de 16 jeunes hommes en bonne santé .

Les chercheurs ont mesuré près de 90 protéines différentes dans le sang avant et après un effort physique intense de 30 minutes, après une nuit complète ou réduite à environ quatre heures. Le manque de sommeil a entraîné une augmentation marquée de nombreuses protéines pro-inflammatoires, déjà bien connues pour leur lien avec des risques accrus de maladies cardiovasculaires.

Les résultats sont clairs : il est essentiel de veiller à une bonne hygiène de sommeil, surtout à un âge où l'on pense pouvoir 'recuper plus tard'. Pour préserver son cœur, il est recommandé de maintenir une bonne qualité du sommeil, quelle que soit l'âge ou l'état de santé.

Les études sur le lien entre manque de sommeil et risque de maladies cardiovasculaires se sont généralement concentrées sur des personnes légèrement plus âgées, déjà exposées à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Cependant, les taux de ces protéines ont augmenté de la même manière chez des personnes plus jeunes et auparavant en parfaite santé après seulement quelques nuits de manque de sommeil. Les effets de l'exercice physique ont également été scrutés pendant les deux sessions.

Bien que le sport induise une réponse bénéfique en stimulant certaines protéines positives, plusieurs d'entre elles ont montré le même niveau d'activation, que les sujets aient dormi normalement ou non. L'étude a des limites importantes, car elle ne concerne qu'un groupe restreint de 16 jeunes hommes, ce qui empêche de généraliser à l'ensemble de la population.

Cependant, les enseignements sont suffisamment clairs pour inciter à une meilleure hygiène de sommeil, surtout à un âge où l'on pense souvent pouvoir 'recuper plus tard'. Pour préserver son cœur, il est recommandé de maintenir une bonne qualité du sommeil, quelle que soit l'âge ou l'état de santé





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