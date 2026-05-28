Mal de tête : quand faut-il s'alarmer et consulter en urgence ?

Le Dr Gérald Kierzek, urgentiste, explique quels sont les types de maux de tête bénins et ceux qui doivent alerter. Découvrez les signes d'alerte et les céphalées qui nécessitent une prise en charge immédiate pour éviter des complications graves.

Le mal de tête est une plainte extrêmement fréquente, mais tous les céphalée s ne se valent pas. Si la grande majorité d'entre elles sont bénignes et temporaires, certaines doivent alerter et conduire à une consultation médicale rapide, voire à une prise en charge en urgence.

Le Dr Gérald Kierzek, urgentiste et directeur médical de Doctissimo, nous guide pour distinguer les maux de tête courants de ceux qui ne doivent pas être ignorés. Il est essentiel de connaître ces signes pour réagir à temps et éviter des complications potentiellement graves. Parmi les céphalées banales, on retrouve la céphalée de tension, souvent liée au stress, qui se caractérise par une pression à l'arrière du crâne.

Son soulagement passe par le repos, le massage et la prise de paracétamol. La migraine, quant à elle, est une douleur pulsatile d'une intensity modérée à sévère, touchant généralement une moitié du crâne et d'étalant sur 4 à 72 heures. Les traitements de crise reposent sur les anti-inflammatoires, et une prise en charge spécialisée en neurologie est recommandée en cas d'épisodes répétés.

Le mal de tête après une consommation excessive d'alcool est causé par la déshydratation ; la prévention repose sur la modération, et le traitement sur l'hydratation et le paracétamol. Les céphalées d'origine ophtalmique peuvent survenir en cas de problème oculaire non corrigé ou lors d'une pathologie comme une conjonctivite, souvent accompagnée de signes visuels.

Enfin, un mal de tête associé à une infection, comme une sinusite ou un syndrome grippal, est fréquent. Il devient préoccupant si la fièvre persiste au-delà de 48 heures, pouvant évoquer une surinfection bactérienne nécessitant des antibiotiques.

Cependant, certaines céphalées doivent impérativement conduire à une consultation immédiate. L'algie vasculaire de la face est une douleur fulgurante unilatérale, d'origine neurologique, qui ne cède pas sans traitement médical spécifique. Une céphalée aiguë chez un sujet hypertendu peut témoigner d'une mauvaise tolérance de l'hypertension et nécessite une évaluation rapide ; l'association à des signes cardiovasculaires (essoufflement, douleur thoracique) exige de se rendre直接 aux urgences. La maladie de Horton est une vascularite de l'artère temporale touchant surtout les sujets âgés.

La douleur est déclenchée au toucher du crâne, signant une inflammation urgente à traiter par des corticoïdes pour éviter une cécité. Enfin, le mal de tête de l'accident vasculaire cérébral (AVC) est souvent brutal et inhabituel, accompagné de déficits neurologiques (paralysie faciale, engourdissement, aphasie). Chaque minute compte, il faut appeler le 15 sans délai. De même, un syndrome méningé, associant céphalée intense, nuque raide et fièvre élevée, est une urgence absolue qui doit être évoqué jusqu'à preuve du contraire.

Devant tout mal de tête qui s'aggrave, devient soudainement violent, s'accompagne de signes neurologiques ou de fièvre persistante, une consultation rapide s'impose. Ne jamais banaliser un changement de patron d'une céphalée habituelle





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