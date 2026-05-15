Major news in French: LVMH sale Marc Jacobs to WHP Global, Jewish Council mulls dialogue with far-right, Mediapart reveals brutal Zakariyya interrogation, Israel unilaterally declares 'security zone' in Lebanon, Cookies and opt-in technologies for Mediapart

This news text covers several major topics in French, including LVMH's sale of Marc Jacobs to WHP Global, the Jewish Council's consideration of dialogue with the far-right, Mediapart's revelations of Patrick Bruel's alleged misconduct and Zakariyya's brutal interrogation, Israel's unilateral declaration of a 'security zone' in Lebanon, and Mediapart's use of cookies and opt-in technologies.

Après presque trente ans dans le giron du géant français du luxe LVMH , la marque Marc Jacobs doit passer d'ici la fin de l'année entre les mains de la société d'investissements WHP Global (rag&bone, G-Star, Vera Wang) alliée au holding G-III (DKNY, Karl Lagerfeld), une transaction estimée à un milliard de dollars.

En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite. Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise. De nouveaux récits recueillis par 'Mediapart' dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019.

Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute 'contrainte' ou 'violence'.

'Il est en train de mourir' : les images insoutenables de l'interpellation de Zakariyya dans le Pas-de-Calais 'Mediapart' révèle les images de l'interpellation brutale de Zakariyya dans le Pas-de-Calais. On le voit faire plusieurs malaises sous les mains de policiers. Selon nos informations, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique.

Malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a unilatéralement décrété une 'zone de sécurité', interdite aux journalistes et à l'armée libanaise. Sans témoin, elle s'attelle à y raser les villages chiites de la carte. Certaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement : vous ne pouvez pas les refuser.

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