Major Agnès chevalier de l'Ordre national du Mérite pour plus de quarante ans d'expertise

Le major Agnès est investie de l'Ordre national du Mérite le 11 novembre 2026 à Montauban, reconnaissant son service de spécialistes du parachutisme depuis 1981.

Le 11 novembre 2026, le major Agnès, spécialiste des parachutes depuis 1981, a été investie de l'Ordre national du Mérite à Montauban. La cérémonie, qui s'est tenue le même jour que la commémoration de l'Armistice de 1918, a reconnu ses services rendus à la Nation et son engagement au sein de l'institution militaire.

Investiture à Montauban, hommage à une carrière exceptionnelle

La remise de l'insigne a été effectuée par le colonel Jérôme Christ, délégué militaire départemental, devant un auditoire composé de militaires, de réservistes et de membres de la communauté locale. L'événement a eu lieu au cœur de la ville, entouré des symboles nationaux célébrant la paix et le souvenir de la Grande Guerre.

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Le major Agnès a dédié plus de quatre décennies à la section technique de marquage, largage et parachutage, où elle a perpétué une expertise orientée vers la rigueur et la compétence. Son implication s'est particulièrement manifestée dans la rédaction et la diffusion de manuels de réparation des matériels aéroportés (TAP), garantissant la sécurité et la performance des équipements.

Engagement technique et administratif, plus qu'une simple carrière

Au cours de son parcours, la major Agnès a également hérité de responsabilités administratives complexes à la direction centrale du matériel, démontrant une polyvalence rare entre le spectre technique et la gestion. Elle a consolidé la transmission du savoir à travers des formations continues destinées aux nouvelles recrues.

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Parallèlement à ses fonctions normales, elle a exercé comme réserviste au 17RGP, participant notamment à la mission d'officier renseignement lors de l'opération Sentinelle en 2022. Cette expérience déployée sur le terrain illustre son dévouement à la sécurité nationale.

Une reconnaissance renouvelée après la Médaille militaire

Déjà décorée de la Médaille militaire en 2009, la major Agnès voit son parcours récompensé par cette nouvelle distinction. Le rang de chevalier de l'Ordre national du Mérite souligne une carrière durable, caractérisée par la maîtrise technique, la disponibilité et la transmission du savoir.

La cérémonie a mis en avant le rôle central de la major Agnès dans le maintien de la maîtrise des équipements aéroportés, soulignant son influence continuelle sur la sécurité et la fiabilité des opérations militaires.

Impact sur le personnel et avenir de la section technique

L'obtention de l'Ordre national du Mérite a un impact direct sur la motivation des membres de la section, renforçant la valeur de l'excellence technique au sein des forces armées. Des programmes de mentorat seront intensifiés pour transmettre son savoir, assurant ainsi la pérennité de la compétence technique.

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À l'avenir, le major Agnès continuera à jouer un rôle clé dans l'élaboration de politiques liées aux équipements aéroportés, tout en soutenant les diverses initiatives de formation pour les nouvelles générations de parachutistes.