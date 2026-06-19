Maisons du Monde : plan de sauvetage après des pertes de 406 millions d'euros en 2025

Le groupe d'ameublement Maisons du Monde a subi une perte nette de 406 millions d'euros en 2025 et a signé un projet de refinancement qui pourrait mener à un contrôle par deux fonds britanniques. Ce plan doit être approuvé par les actionnaires avant le 15 septembre, sinon l'entreprise risque un redressement judiciaire. Les ventes reculent depuis 2022, avec une amélioration relative au premier trimestre 2026 grâce à la résistance des magasins physiques. L'entreprise mise sur une réduction des coûts et une relance du numérique pour se redresser.

Le géant de l'ameublement Maisons du Monde a enregistré des pertes nettes de 406 millions d'euros pour l'année 2025, plongeant le groupe dans une crise financière majeure.

Face à cette situation, la direction a annoncé la signature d'un projet de refinancement qui pourrait conduire à la prise de contrôle par deux fonds britanniques, Alteri Investors et Eicos Investment Group. Ce plan de sauvetage, qui doit encore être validé par les actionnaires, est crucial pour la survie de l'entreprise. Sans la réalisation de ce refinancement d'ici le 15 septembre, la société prévient qu'elle serait obligée de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Les difficultés de Maisons du Monde s'expliquent par un recul de ses ventes depuis 2022 dans un secteur très fragilisé et par une concurrence accrue. Le groupe a justifié le report de la publication de ses résultats annuels par des discussions en cours pour trouver de nouveaux investisseurs.

La lourde perte de 406 millions d'euros est en grande partie due à des ajustements comptables qui n'affectent pas la trésorerie disponible, notamment la réduction de son réseau logistique et la perte de valeur comptable de la marque évaluée à 50 millions d'euros. Sur le plan commercial, au premier trimestre 2026, les ventes ont continué de reculer mais moins rapidement, avec une baisse de 2,8% à périmètre comparable.

Les magasins physiques résistent mieux, affichant des ventes stables sur le trimestre (-0,2% sur un an), tandis que le commerce en ligne reste en difficulté. Le groupe mise sur un vaste plan de transformation et de réduction des coûts, ainsi que sur une relance de son numérique, pour tenter de redresser la situation.

Dans un contexte de sectoriel de l'ameublement en crise, avec plusieurs enseignes déjà fragilisées qui mettent la clé sous la porte, l'avenir de Maisons du Monde reste incertain malgré ce plan de refinancement en cours de négociation





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