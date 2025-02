Maison Sur Un Terrain Non Constructible: Une Surprise Pour Un Habitant De Beaulieu-Sur-Loire

Un habitant de Beaulieu-sur-Loire a découvert que sa maison, achetée en 2022, se situait sur un terrain non constructible, malgré l'indication contraire de l'acte de vente et d'un certificat d'urbanisme. La situation est due à la division du terrain lors de la création du plan local d'urbanisme intercommunal, où la maison se trouve dans une zone classée comme jardin.

Un habitant de Beaulieu-sur-Loire (Loiret) a vécu une mauvaise surprise lors de travaux destinés à sa maison. Selon La République du Centre, il a découvert que sa demeure datant de 1840 se situait sur un terrain non constructible . Or, lors de son achat en 2022, l'acte de vente précisait le contraire. « Le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation », pouvait-on lire sur ce document.

Quelques mois auparavant, le maire de la commune avait également signé un certificat d'urbanisme attestant le caractère résidentiel de la maison. De plus, l'ancien propriétaire acquittait ses taxes foncières et d'habitation. Tout semblait donc parfait pour Ruben Iglesias lors de cette acquisition. Cependant, la situation s'est compliquée en mars 2023, lorsqu'il a effectué une demande de travaux qui a été refusée. Les autorités ont expliqué à Ruben que son terrain était en réalité une zone de jardin. « Monsieur, vous n'avez pas une maison, vous avez une annexe, un local, dans un jardin », lui a-t-on alors indiqué. Selon nos confrères, ce refus est dû à la situation géographique de la maison de Ruben, située en contrebas des terrains de ses voisins. Lors de la création du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), les terrains ont été divisés en deux parties : la partie en hauteur a été considérée comme constructible, tandis que celle en contrebas, où se trouve la maison de Ruben, a été classée comme zone de jardin.Ruben Iglesias a écrit à la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye pour demander la modification du PLUi et du zonage. Cependant, la communauté de communes a rejeté sa demande, considérant le terrain comme étant enclavé et donc non constructible. « La situation me touche, ça m’empêche de dormir, ça me travaille. Je passe mon temps à ne penser qu’à ça », confie-t-il. L'homme espère maintenant que la mairie désenclave son terrain pour qu'il puisse à nouveau demander une modification du PLUi et du zonage.





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Terrain Non Constructible Maison Beaulieu-Sur-Loire Plui Zonage

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Incendie en Loire-Atlantique : une maison totalement embrasée, 22 pompiers mobilisésUne maison de 120 m² a été ravagée par les flammes vendredi 24 janvier, en plein après-midi, à Saint-Nazaire dans le secteur de Saint-Marc-sur-Mer.

Lire la suite »

Multirécidivistes, deux frères volent dans la maison inoccupée d’une femme en maison de retraiteLe 9 janvier 2025, le tribunal de Coutances (Manche) a condamné deux hommes bien connus de la Justice pour vols et vente de stupéfiants dans le secteur de Donville-les-Bains.

Lire la suite »

Loire-Atlantique : cette petite cité balnéaire et portuaire veut surfer sur la vague démographiquePlus 2,8 % c’est l’une des plus fortes progressions de population sur le département de Loire-Atlantique. Piriac-sur-Mer attire des habitants et veut surfer sur la dynamique.

Lire la suite »

Tout1Fromage ouvre une quatrième boutique à Saint-Sébastien-sur-LoireTout1Fromage, une entreprise familiale spécialisée dans la vente de fromages et de produits du terroir, ouvre sa quatrième boutique à Saint-Sébastien-sur-Loire, Nantes, le 20 janvier 2025.

Lire la suite »

Saône-et-Loire : Un agriculteur poursuivi pour avoir détruit un barrage de castors sur ses parcellesUn agriculteur a détruit au printemps dernier un barrage construit par le rongeur semi-aquatique, pour éviter une inondation de son champ. L’office français de la biodiversité avait porté plainte contre lui. Il a été rappelé à l’ordre le 7 janvier

Lire la suite »

Accident en Loire-Atlantique : il percute une voiture et termine sur le toitUn accident s’est produit dans la commune d’Oudon jeudi 23 janvier 2025. Après avoir percuté un véhicule, une voiture a terminé sur le toit. Une personne a été emmenée à l’hôpital.

Lire la suite »