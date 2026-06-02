Maison Pommery envisage un rapprochement stratégique avec Henkell pour surmonter sa dette

Le groupe champenois, lourdement endetté, discute d'une accession majoritaire d'Henkell afin de créer un acteur mondial des vins effervescents, tout en cherchant à finaliser un refinancement bancaire crucial.

Fragilisé par une dette élevée et en quête de refinancement, le groupe champenois Maison Pommery explore un rapprochement stratégique avec le producteur allemand Henkell , un scénario qui pourrait transformer en profondeur sa structure capitalistique.

La maison de champagne, rebaptisée Maison Pommery depuis janvier (anciennement Vranken Pommery), a entamé des discussions exclusives avec Henkell afin d'évaluer les conditions d'une opération industrielle d'envergure. L'objectif déclaré par les deux parties est de créer un acteur mondial des vins effervescents, combinant des portefeuilles de marques fortes et complémentaires ainsi qu'une présence commerciale internationale. Dans le scénario actuellement étudié, Henkell deviendrait actionnaire majoritaire, marquant ainsi une recomposition majeure du capital de Maison Pommery.

Malgré cette ambition, la direction du groupe reste prudente et insiste sur le fait que le projet ne doit pas être interprété comme une solution immédiate aux difficultés financières qui pèsent sur l'entreprise. Cette annonce survient alors que Maison Pommery demeure sous pression financière importante. Le groupe, très endetté, attend toujours la finalisation d'un refinancement bancaire, élément clé pour sécuriser sa trajectoire à court terme.

La publication des comptes définitifs de 2025 a déjà été repoussée, d'abord du 4 juin au 30 juin, date désormais fixée pour l'assemblée générale. Les résultats préliminaires publiés fin mars laissent entrevoir une amélioration de la rentabilité : le résultat net serait passé de 900 000 euros en 2024 à 32 millions d'euros en 2025, grâce à un rebond des ventes après une année précédente difficile.

Cependant, la dette financière nette reste pratiquement inchangée, s'établissant à 754,4 millions d'euros en fin 2025 contre 758,3 millions l'an antérieur, soulignant la persistance d'une charge d'endettement lourde. Au‑delà de sa marque emblématique, Maison Pommery possède un portefeuille diversifié et un important patrimoine foncier. Le groupe gère environ 2 600 hectares de terres, en propriété ou en bail, répartis entre la Champagne, la Provence, la Camargue et la vallée du Douro au Portugal.

Son catalogue comprend les champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte et Bissinger & Co, ainsi que des vins de Porto (Rozès et São Pedro), des vins du Douro (Terras do Grifo), et des crus de Provence tels que Domaine Royal de Jarras, Pink Flamingo Camargue et Château La Gordonne. Si l'opération avec Henkell venait à se concrétiser, elle donnerait naissance à un acteur consolidé du marché mondial des vins effervescents, à un moment où le secteur montre des cycles de consommation contrastés et où certains producteurs font face à des tensions financières croissantes.

Cette potentielle alliance pourrait donc redessiner le paysage européen des bulles, tout en offrant à Maison Pommery une bouffée d'oxygène financière essentielle pour poursuivre son développement à l'international





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