Maison Montmartre Nagui : Ancien Cabaret Art Déco Près de Marine Vignes

Nagui et Mélanie Page ont transformé en résidence un ancien cabaret Art Déco de 1927 à Montmartre, situé à proximité de la demeure de l'ex-compagne Marine Vignes.

L'animateur de télévision Nagui et son épouse l'actrice Mélanie Page ont établi leur résidence principale dans une demeure atypique située à Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce lieu historique, anciennement un cabaret construit en 1927 dans un style Art Déco, a été entièrement restauré par le couple pour en faire un foyer familial moderne tout en conservant son charme d'époque.

Transformation d'un Cabaret Historique en Demeure Familiale

Lors de leur première visite, la bâtisse se trouvait dans un état proche de la ruine, nécessitant des travaux d'envergure pour redevenir habitable. Nagui et Mélanie Page ont choisi ce bien précisément pour sa structure unique et son histoire, transformant les anciens murs du cabaret en un espace de vie chaleureux évoquant les années 30. L'animateur a toujours tenu à offrir un environnement calme et paisible à ses enfants, Roxane, Annabel et Adrien, ce qui correspondait parfaitement à l'atmosphère du quartier.

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Proximité Géographique avec la Demeure de Marine Vignes

Cette adresse parisienne présente une particularité géographique notable : elle se trouve à quelques rues seulement du domicile de Marine Vignes, l'ex-compagne de Nagui. L'animatrice vit toujours dans le même secteur, ayant auparavant habité à Saint-Cloud avant de s'installer dans un loft de 150 mètres carrés aménagé dans un ancien atelier de piano avec son époux actuel, Marc-Antoine Colonna. Cette proximité spatiale, bien que située dans des contextes relationnels différents, permet aux membres de la famille de rester connectés.

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Histoire Amoureuse et Vie de Famille à Paris

Nagui et Mélanie Page se sont rencontrés en l'an 2000 lors d'une soirée organisée par l'animateur à Montmartre. Après deux mois de persévérance durant lesquels Nagui a appelé la jeune actrice quotidiennement, le couple a finalement uni leurs vies. Ils ont donné naissance à trois enfants : Roxane en 2004, Annabel en 2008 et Adrien en 2012. Mélanie Page a également joué un rôle essentiel dans la vie personnelle de Nagui, lui permettant de surmonter les difficultés des années 1990.

Cohabitation Parentale et Bien-être des Enfants

Le choix de s'installer à Montmartre répond également à une logique de bienveillance envers leurs enfants respectifs. Pour Nina, fille de Marine Vignes et de Nagui, cette géographie familiale facilite la continuité des relations parents-enfants. Bien que les parcours romantiques des adultes aient divergé, le choix du même quartier prestigieux permet à la famille élargie de maintenir des liens étroits et favorables au développement affectif des enfants.