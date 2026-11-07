Maison médicale de Houilles : ouverture et calendrier de recrutement en 2026

La maison médicale de Houilles a ouvert en octobre 2026. Découvrez les professionnels installés, les dates d'arrivée prévues et les projets de santé publique en cours dans les Yvelines.

La nouvelle maison médicale située avenue du Maréchal-Foch à Houilles dans les Yvelines a officiellement ouvert ses portes le 12 octobre 2026. Cette infrastructure de santé publique accueille treize cabinets médicaux modernes destinés à répondre aux besoins croissants d'une commune d'environ 35 000 habitants. L'objectif affiché par les autorités locales est de sécuriser le parcours de soins des résidents en garantissant un accès facilité à un médecin traitant fiable.

Composition et calendrier d'installation des professionnels

La structure fonctionne actuellement avec trois médecins généralistes dont deux étaient déjà présents sur la commune avant cette inauguration. Le premier de ces nouveaux praticiens est prévu pour arriver courant novembre 2026. Un second médecin généraliste rejoindra l'équipe médicale en avril 2027 pour porter le total à cinq praticiens dans cette spécialité. Cette progression graduelle permet d'éviter un déséquilibre tout en assurant la montée en charge progressive des services offerts aux patients locaux.

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Outre les médecins généralistes, la maison médicale accueille déjà un cabinet de kinésithérapie et une ostéopathe nouvellement installée. Ces deux professionnels de santé partagent un projet commun afin d'optimiser leurs synergies thérapeutiques. Du côté des spécialistes médicaux, un gastro-entérologue a récemment installé son cabinet bien qu'il ne dispose pas encore de patientèle établie. Une sage-femme et une spécialiste en hématologie ont également rejoint l'équipe. Cette dernière exerce en temps partiel et n'a pas non plus constitué de liste de patients à ce stade.

Réactions de l'adjointe à la maire et gestion administrative

Jennifer Courtet adjointe au maire chargée de la Santé à Houilles explique que les locaux sont loin d'être pleins et que le recrutement s'effectue grâce à son réseau professionnel. Elle met en avant l'importance de cette structure pour lutter contre la pénurie de médecins qui force souvent les professionnels déjà en place à accepter des demandes hors de leur périmètre de compétence. Selon elle cette ouverture constitue une bouffée d'oxygène indispensable pour la dynamique de santé publique de la ville.

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Malgré ces avancées certaines limitations administratives persistent dans le fonctionnement quotidien du lieu. Jennifer Courtet regrette notamment l'absence initiale de financement pour recruter un agent d'accueil dédié. Ce manque contraint actuellement les médecins à refuser de communiquer directement leurs numéros de téléphone personnels. En l'absence de ce service d'orientation les résidents doivent s'accompagner via le Centre communal d'action sociale pour planifier leurs consultations médicales.

La structure dispose également d'un espace d'accueil commun d'un plateau technique et d'une salle de réunion. Un petit espace extérieur est réservé spécifiquement aux professionnels de santé. Cependant des contraintes techniques lourdes subsistent pour certaines spécialités. Le radiologue prévu ne peut pas réaliser d'examens radiologiques classiques car les murs ne sont pas blindés aux normes de protection. Il exerce donc provisoirement en échographie tout en contribuant à un projet de centre d'imagerie dédié à venir.

Perspectives de recrutement et besoins non comblés

Les autorités municipales indiquent qu'elles travaillent activement à recruter davantage de spécialistes manquants sur le territoire. Un dermatologue est cité comme priorité de recrutement immédiate. La santé mentale représente également un enjeu majeur identifié par l'administration locale. Bien que des psychologues soient disponibles sur la ville la commune souffre d'un déficit critique de psychiatres pour les populations toutes tranches d'âge confondues.

Jennifer Courtet reconnaît ne pas disposer actuellement de pistes concrètes pour combler ce manque spécifique de psychiatres. Cette carence est soulignée comme un problème structurel important nécessitant une attention soutenue. L'élu espère que la nouvelle dynamique induite par la maison médicale encouragera d'autres professionnels de santé à s'installer dans les Yvelines pour offrir une couverture médicale plus complète et équilibrée pour l'ensemble des habitants de Houilles.