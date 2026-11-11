Maison du Monde lance offre Black Friday 2026 : canapé d'angle Okwish à -50 %

Maison du Monde profite du Black Friday 2026 pour réduire de 50 % le prix du canapé d'angle Okwish. Le modèle, en velours côtelé, devient 324,99 € au lieu de 699,99 €. Découvrez les conditions de paiement et d'autres bonnes affaires.

À l'occasion du Black Friday 2026, Maison du Monde propose le canapé d'angle Okwish, en velours côtelé, à un prix réduit de 50 %, soit 324,99 € au lieu de 699,99 €.

Conditions de l'offre Black Friday

La promotion est valable uniquement durant le Black Friday 2026, période où plusieurs articles de la chaîne voient leur tarif baisser d'une moitié. Le modèle en question, disponible en version angle à gauche ou à droite, promet une grande méridienne et des accoudoirs larges pour un confort optimal.

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Détails techniques et modalités de paiement

Le canapé d'angle Okwish est livré avec deux coussins assortis, son revêtement en velours côtelé apporte une touche rétro. Maison du Monde indique la possibilité de payer ce canapé en trois ou quatre fois sans frais supplémentaires.

Programme de fidélité Ma Maison du Monde

Les clients peuvent s'inscrire au programme de fidélité Ma Maison du Monde pour bénéficier de bons plans exclusifs. Le programme permet d'accumuler des points pouvant être échangés contre des remises ou des produits gratuits lors de futurs achats.

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Autres bonnes affaires du Black Friday 2026

En plus du canapé d'angle, la boutique propose plusieurs articles en promotion : un tapis géométrique 160 × 230 cm à 102,99 € au lieu de 172,95 €, un fauteuil en velours motifs à 84,50 € au lieu de 169 €, une banquette convertible 2 places à 499,99 € au lieu de 1 099,99 €, une table basse bois à 199,50 € au lieu de 399 € et un canapé d'angle 3/4 places pour 599,50 € au lieu de 1 199 €.

Conclusion et appel à l'action

Maison du Monde invite les consommateurs à ne pas tarder, car les stocks se reservent à la date du Black Friday 2026. L'offre est accessible en ligne sur le site officiel, avec un bouton " Cliquez ici pour profiter de l'offre ".