Maison des femmes Urrugne : bilan de deux ans et ambitions d'expansion basque

Après deux ans d'activité, la Maison des femmes d'Urrugne consolide son rôle de ressource locale. L'association vise l'ouverture de nouvelles structures dans l'agglomération basque d'ici 2027.

La Maison des femmes d' Urrugne, première structure de ce type implantée sur le territoire de l'agglomération Pays basque, a fêté ses deux ans d'existence en septembre dernier. Fondée à l'initiative du collectif Egiazko Berdintasunaren Alde, cette association féministe a rapidement imposé sa présence comme un lieu ressource essentiel pour les femmes de la région. En ce mois de septembre 2024, l'organisation a tiré un bilan positif de son action, marquant le début d'une nouvelle phase ambitieuse visant à élargir son influence et son réseau d'aide.

Structuration de l'offre d'accompagnement local

Depuis son ouverture officielle, l'association propose un large éventail d'ateliers et de moments de rencontre destinés à soutenir les femmes confrontées à diverses difficultés. Grâce à l'engagement d'une vingtaine de bénévoles, la structure parvient à maintenir une activité régulière qui attire des participantes non seulement d'Urrugne, mais aussi des Landes et de l'intérieur des terres. Cette mobilité géographique témoigne de la confiance accordée par le public à cette entité pionnière dans le Pays basque.

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Les bénévoles assurent des permanences hebdomadaires au foyer municipal de Béhobie. Ces séances constituent un espace d'écoute privilégié où les femmes peuvent échanger librement sur leur situation personnelle et les préoccupations du quotidien. Jusqu'à présent, la Maison des femmes a accompagné une vingtaine de femmes en difficulté, démontrant l'utilité concrète de ce modèle d'intervention non médicale mais profondément humain.

Pluralité des profils et mission d'orientation

Il est difficile d'établir un profil type unique pour les usagères de la Maison des femmes. Le public accompagné présente une grande diversité, avec une tranche d'âge s'étendant de vingt à quatre-vingts ans. Cette hétérogénéité reflète la réalité des besoins sociaux et démontre que les problématiques abordées dépassent les clivages générationnels ou professionnels. L'association joue ainsi un rôle de pont entre les individus isolés et les ressources disponibles sur le territoire.

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Emy, bénévole active de l'association depuis deux ans, souligne que la structure n'est pas rattachée à un établissement de santé. Son rôle principal est d'incarner une porte d'entrée pour ouvrir la parole et orienter vers les organismes compétents. Cette précision est cruciale pour comprendre la mission de l'association, qui vise à encourager et soutenir les démarches délicates sans se substituer aux acteurs médicaux ou judiciaires. La reconnaissance grandissante de la Maison des femmes par les structures locales confirme la pertinence de cette approche d'orientation.

Actions de sensibilisation et héritage culturel

Au-delà de l'accompagnement individuel, la Maison des femmes d'Urrugne mène une action forte de sensibilisation et d'émancipation. L'association organise régulièrement des groupes de discussion et participe activement aux Journées internationales des luttes féministes. Ces événements permettent de créer des espaces de dialogue collectif et de renforcer la visibilité des enjeux féministes dans la société basque. La participation d'environ deux cent cinquante personnes à la Journée internationale de lutte contre les violences machistes illustre l'engouement pour ces causes.

La structure alimente également une bibliothèque en libre accès au foyer municipal d'Urrugne. Cet espace met à l'honneur des œuvres féministes, des autrices et des histoires aux protagonistes féminines. Cette ressource documentaire constitue un outil important pour l'éducation et la prise de conscience des participantes. Elle offre un accès direct à des connaissances souvent marginalisées dans les circuits éditoriaux traditionnels.

Projet d'expansion régional et objectifs 2027

La création de la Maison des femmes d'Urrugne est perçue comme une expérimentation, un véritable test pour le territoire. Véronique de la Deveze, bénévole et ancienne membre d'Egyazo Berdintasunaren Alde, rappelle que l'ambition initiale était de concevoir dix Maisons des femmes pour l'agglomération. Le choix d'Urrugne comme première localisation visait à démontrer qu'il est possible d'exister hors des villes centrales, redéfinissant ainsi la géographie de l'action sociale.

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À l'horizon 2027, l'association souhaite instaurer un programme plus régulier toute l'année. Cet objectif vise à créer une réelle communauté et à étendre son rayonnement au-delà des actions ponctuelles. Différentes communes basques sont actuellement en discussion pour l'implantation de nouvelles structures. Emme se montre optimiste sur ces perspectives, estimant que la réalisation de deux ou trois nouvelles Maisons des femmes dans les prochaines années est une utopie réalisable, même si l'objectif initial de dix structures pourrait prendre plus de temps.