Découvrez comment la Maison des femmes de Montauban, en Tarn-et-Garonne, accompagne gratuitement les victimes de violences. Écoute, soins et protection pour toutes les femmes.

La Maison des femmes de Montauban, située en Tarn-et-Garonne, offre un espace d'écoute et de soins entièrement gratuit et confidentiel pour toutes les victimes de violences. Cet accueil est proposé sans obligation d'engager de démarches judiciaires préalables, visant à protéger les femmes face aux agressions physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques.

Ce dispositif, ouvert à toute femme majeure résidant ou non dans le département, prend en charge des situations variées incluant le harcèlement, les mutilations génitales et les violences numériques. Les équipes pluridisciplinaires, coordonnées par la sage-femme Christelle Gauchiran, évaluent les besoins médicaux, psychologiques et sociaux de chaque personne accompagnée.

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Mécanisme d'accueil et bilan personnalisé

L'admission se fait généralement sur rendez-vous, permettant d'établir un premier entretien pour recueillir les demandes spécifiques de la victime. Un bilan complet est ensuite réalisé pour construire un parcours de soins adapté, couvrant les aspects médicaux, juridiques et psychologiques nécessaires à la reconstruction.

La prise en charge intègre une expertise spécifique pour les victimes de rapports forcés ou non protégés, ainsi que pour celles souffrant de violences administratives. L'équipe coordonne avec l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) pour fédérer les interventions autour des besoins familiaux et individuels.

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L'essor des violences psychiques et féminicides indirects

Christelle Gauchiran souligne une augmentation notable des cas de violences psychiques, où les auteurs exploitent l'absence de traces physiques pour maintenir l'emprise. Ces propos dégradants sapent l'autonomie et la confiance en soi, créant un risque accru de suicide qualifié de féminicide indirect par les professionnels de santé.

Les signes d'alerte incluent des insomnies, une fatigue extrême et des états anxieux liés au retour du conjoint. L'entourage et les professionnels de santé sont incités à identifier ces manifestations insidieuses qui constituent souvent le prélude à des situations critiques et mortelles.

Coordination des soins et réseaux de partenaires

La Maison des femmes collabore étroitement avec l'UAPED 82 pour adresser les jeunes victimes et fédérer les dispositifs existants. Cette structure abrite la troisième salle Mélanie du département, permettant des auditions filmées par les officiers de police judiciaire.

Des ateliers sont proposés pour reconstruire le lien social et proposer des orientations vers des spécialistes, comme le centre Paule-de-Viguier à Toulouse pour les reconstructifs. Le contact avec l'équipe se fait au 05 81 98 67 00 ou via l'adresse courriel maisondesfemmes@ch-montauban.fr.