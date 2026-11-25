La Maison des femmes de Mérignac offre un guichet unique juridique et psychologique. Lancée après le féminicide de Chahinez Daoud, elle sécurise l'accompagnement des victimes.

La Maison des femmes de Mérignac a officiellement ouvert ses nouveaux locaux rue Boileau en mars. Cette structure municipale, rattachée au CCAS, propose un accueil inconditionnel, gratuit et confidentiel aux victimes de violences. Le projet visait à réinjecter de la vie dans la prise en charge des victimes, un objectif rendu urgent par la tragédie du féminicide de Chahinez Daoud.

Lancée après le féminicide Chahinez Daoud

Ce dispositif municipal a été initié sous le mandat de l'ancien maire Alain Anziani. La création de la structure a été accélérée par le procès en appel de Mounir Boutaa pour le féminicide de Chahinez Daoud. Cette seconde journée de procès a ravivé de douloureux souvenirs dans la communauté locale. La Maison des femmes assure désormais une sécurité optimale grâce à un interphone, des caméras et un système d'alarme relié à la police municipale. Les bureaux sont entièrement insonorisés et dotés de vitrages opaques pour soustraire les victimes aux regards. Cet aménagement permet de garantir la confidentialité essentielle pour les personnes fuyant des situations de violence.

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Un guichet unique pluridisciplinaire CCAS

Florence Lebon, directrice adjointe du CCAS, explique que cette approche vise à éviter les errances administratives. Plusieurs associations offrent un accompagnement pluridisciplinaire sous un même toit pour le public. Ce guichet unique couvre les besoins psychologiques, sociaux et juridiques dans un contexte non urgent. La structure s'appuie sur un maillage associatif solide et des places d'hébergement transitoires extérieures. L'objectif principal est de décourager la découragement qui peut survenir lors de démarches fragmentées. Chaque attention, y compris une simple boisson chaude, est considérée comme vitale pour les personnes en détresse.

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Accompagnement psychologique Emelyne Eychenié

Emelyne Eychenié, psychologue au sein de la structure, reçoit des personnes de tous âges et profils. Elle insiste sur le caractère systémique et insidieux des violences conjugales et intrafamiliales. Selon elle, ce phénomène peut toucher n'importe qui sans distinction sociale apparente. Sa méthode privilégie l'écoute attentive pour éviter les phénomènes de rebond chez les patients. Elle affirme que l'isolement constitue une arme redoutable contre les victimes. Le but affiché par l'équipe est de remettre de la vie aux personnes dont le quotidien a été brisé. Des peluches et des chaises d'enfants aménagent un espace rassurant pour les familles concernées.

Statistiques CCAS et soutien Clémence Pineau

Les chiffres de réception du public continuent d'augmenter à Mérignac selon les données récentes. Plus de 830 entretiens et consultations ont eu lieu de janvier à novembre avant l'inauguration. Florence Lebon note que le standard de l'accueil sonne sans interruption certains jours. Clémence Pineau, conseillère municipale déléguée à la lutte contre les violences faites aux femmes, souligne l'urgence de ces créations. Elle analyse que les femmes doivent être non seulement entendues mais aussi véritablement prises en charge. La Région Nouvelle-Aquitaine renforce par ailleurs son dispositif contre les violences sexistes et sexuelles via une vaste campagne de communication.