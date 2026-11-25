Inaugurée en juin 2024, la Maison des femmes de Montpellier fait face à une forte saturation et un manque de fonds. Retour sur cette structure vitale pour les victimes de violences dans l'Hérault.

L'inauguration de la Maison des femmes de Montpellier, située dans les locaux du CHU au quartier Port Marianne, a eu lieu le 27 juin 2024. À peine deux années plus tard, la structure a atteint sa pleine capacité d'accueil et constitue désormais un refuge essentiel pour les femmes confrontées à des violences dans la région.

Le professeur Pierre Boulot, membre de l'association Maison des femmes de l'Hérault, avait souligné dès le jour de l'ouverture le caractère critique de cette initiative. Il a alors rappelé la prévalence des cas de violence contre les femmes, estimant le nombre de victimes à environ 700, tout en soulignant la difficulté persistante à sécuriser les financements nécessaires au bon fonctionnement du lieu.

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Saturation et sélection des cas en urgence

La structure a connu une montée en puissance considérable de ses demandes d'aide, obligeant l'équipe à restreindre ses critères d'admission. Initialement ouverte à toutes les formes de violence, la Maison des femmes de Montpellier a dû se concentrer exclusivement sur les cas de violences actives et récentes.

Justine Barcelo, responsable du développement et coordinatrice administrative, explique que cette restriction est due à un volume de sollicitations trop important pour la capacité actuelle des ressources. Seules les femmes présentant un niveau de danger immédiat peuvent être prises en charge prioritairement.

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Le délai moyen d'attente pour obtenir un rendez-vous s'établit désormais à quatre mois, bien que des urgences absolues puissent être traitées rapidement. Cette situation de saturation met en lumière le besoin croissant de structures dédiées à la protection et à l'accompagnement juridique et social des victimes.

Déficits de financement et manque de personnel

Malgré leur rôle incontournable, les Maisons des femmes rencontrent des difficultés structurelles dans leur financement. À Montpellier, l'équipe reste stable avec 30 professionnels et 20 bénévoles, un effectif qui n'a pas augmenté depuis l'ouverture.

Le modèle de financement actuel pose problème car les fonds du ministère de la Santé sont strictement alloués aux soins médicaux. Or, la Maison des femmes offre un accompagnement global incluant le soutien psychologique, juridique et social, nécessitant des ressources extérieures pour fonctionner.

Cette précarité financière est chronophage pour la direction et limite la visibilité nécessaire pour développer de nouveaux projets. L'objectif est d'atteindre un seuil de financement permettant de recruter davantage de personnel pour étendre la prise en charge aux victimes exclues en raison du manque de places.

Profil des victimes et enjeux territoriaux

Les profils des femmes accompagnées révèlent une violence transversale touchant toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux. L'âge moyen des patientes est de 30 ans, avec des extrêmes allant de 13 à 82 ans.

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Soixante-dix pour cent des personnes suivies résident dans les communes de la métropole montpelliéraine. Parmi elles, 45% ont déjà subi des violences sexuelles. Deux tiers des femmes accompagnées sont victimes de violences conjugales, confirmant la nécessité d'une réponse spécifique et adaptée.

La saturation n'est pas limitée à Montpellier. L'Hérault dispose d'une deuxième Maison des femmes à Béziers, une rareté à l'échelle nationale où seuls cinq départements possèdent deux structures de ce type. Cette seconde structure contribue à soulager la pression, mais la demande reste très forte.

Expansion régionale et services innovants

L'essor du réseau se poursuit avec l'inauguration d'une troisième Maison des femmes à Nîmes le 25 septembre. Cette structure était en réalité opérationnelle depuis janvier 2025, indiquant une stratégie de développement actif dans le département.

Outre les soins médicaux dispensés par des médecins et sages-femmes, ces lieux proposent des activités de soin par l'art et le corps. La Maison des femmes de Nîmes a notamment programmé 200 séances de karaté, de yoga et d'écriture, ainsi que des groupes de parole pour favoriser la reconstruction.

Ce développement illustre une volonté de dépasser le sentiment de honte qui empêche encore beaucoup de femmes de demander de l'aide. En multipliant les points d'accès et les types d'accompagnement, les acteurs de l'Hérault tentent de colmater les brèches d'une politique de prévention longtemps jugée insuffisante.