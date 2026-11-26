Projection du film La Maison des femmes à Alençon pour la lutte contre les violences. Élodie Bouchet et Nora Garnier partagent les chiffres, les freins financiers et les témoignages de la structure normande.

Le 25 novembre, le cinéma d' Alençon a accueilli une séance spéciale pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette projection visait à faire connaître le rôle de la Maison des femmes de l' Orne, ouverte il y a tout juste un an. L'événement, organisé par la Ville d' Alençon, a attiré une salle quasi comble pour écouter les retours d'expérience et les explications des professionnelles.

Bilan d'une année d'activité en Normandie

Le film projeté documente le travail de la structure parisienne de Saint-Denis, pionnière ouverte en 2016. Depuis, une antenne normande a vu le jour dans l'Orne. Élodie Bouchet, coordinatrice de cette Maison des femmes de l'Orne, a précisé que le lieu a déjà accueilli 88 femmes sur ses deux antennes situées à Alençon et à Argentan. Cette présence locale s'inscrit dans une dynamique nationale de multiplication de ces lieux d'accompagnement.

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Face aux interrogations du public sur les différences avec le modèle parisien, Élodie Bouchet a expliqué l'adaptation aux réalités locales. L'Agence régionale de santé, principal financeur, a privilégié une répartition des antennes pour garantir la proximité géographique. La structure dispose d'une équipe restreinte composée de trois professionnelles incluant la sage-femme et une psychologue. Leur présence n'est assurée qu'un jour par semaine dans chaque ville pour couvrir le territoire rural et isolé.

Des financements insuffisants et une offre limitée

La coordinatrice a souligné que l'offre de soins locale reste moins étendue que celle de la capitale. La Maison des femmes de l'Orne ne propose pas actuellement de groupes de parole ni de service chirurgical pour les reconstructions après excision. Malgré ces contraintes matérielles, Élodie Bouchet a partagé un constat difficile : il persiste une grande similitude dans la difficulté à faire comprendre la plus-value de ces structures auprès des décideurs. Cette méconnaissance complique systématiquement l'obtention de financements pérennes pour le développement des services.

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Nora Garnier, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, a abordé la question cruciale de la formation des forces de l'ordre. À Alençon, seuls cinq officiers sont formés spécifiquement au recueil des plaintes. Cette formation initiale de quelques heures est complétée par des webinaires facultatifs. Nora Garnier a reconnu que ce système constitue un point faible majeur pour le traitement efficace des affaires dans le département.

Témoignages sur la perception de la justice

Les chiffres des services de police et de gendarmerie de l'Orne indiquent 2,5 victimes de violences sexistes et sexuelles pour 1 000 habitants. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale qui se situe à 2 pour 1 000. Cette réalité statistique interroge sur l'adéquation entre l'ampleur des violences et la réactivité des instances judiciaires locales. La déléguée a rappelé que le rôle premier des policiers est de prendre la plainte sans porter de jugement sur la vérité des faits.

Le public a partagé des expériences contrastées concernant l'accès à la justice. Nathalie Delanoue, créatrice du podcast Femmes inspirantes et ancienne victime, a encouragé les femmes à franchir la porte du commissariat. Elle a témoigné avoir été protégée et soutenue dans son parcours. En réponse, une autre femme a raconté son parcours difficile marqué par la prescription et l'absence de nouvelles depuis son dépôt de plainte deux ans auparavant.

La reconstruction et le pardon comme enjeux personnels

Élodie Bouchet a insisté auprès de l'audience pour qu'une plainte soit reçue même en cas de prescription. Elle a posé la question ouverte du pardon face à une femme qui souhaitait avancer sans se sentir capable d'oublier. Une autre intervenante, âgée de soixantaine d'années, a confié avoir mis trente ans à parler. Pour elle, la Maison des femmes a représenté une renaissance de pouvoir enfin s'exprimer après des décennies de silence et de honte.

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Ces échanges ont mis en lumière la nécessité de poursuivre les efforts pour informer les populations sur les dispositifs d'aide existants. La présence de Cylina, 18 ans, dans l'assistance symbolise l'importance de ces rencontres intergénérationnelles. La Maison des femmes de l'Orne reste ouverte à toutes les femmes souhaitant sortir de la violence, quel que soit le délai écoulé depuis les faits.