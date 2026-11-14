Maison de Presley Gerber mise en vente à Hollywood Hills pour 3,6 millions de dollars

La propriété de Presley Gerber est vendue 3,6 millions de dollars. Décédé en septembre 2026, il était le fils de Cindy Crawford. Détails sur cette vente immobilière à Los Angeles.

La propriété située à Hollywood Hills appartenant à Presley Gerber a été officiellement inscrite sur le marché immobilier ce vendredi. Cette vente intervient près de deux mois après la disparition tragique du mannequin de 27 ans, survenue à Los Angeles. L'annonce de cette transaction marque une étape concrète dans le règlement des affaires matérielles de la famille Gerber, quelques semaines après le décès brutal de leur fils.

Détails techniques et valorisation du bien immobilier

Cette demeure de style mid-century est affichée au prix de 3,6 millions de dollars. Cette somme représente une plus-value par rapport au montant de 3,4 millions de dollars versé pour l'acquisition du bien en mars 2023. La résidence s'étend sur une superficie d'environ 280 mètres carrés. Elle comprend quatre chambres et trois salles de bains.

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Le bien dispose également d'une maison d'amis indépendante. Les espaces de vie y sont vastes et ouverts sur l'extérieur. Une végétation luxuriante et un portail sécurisé garantissent une intimité totale. La vue imprenable sur le canyon constitue un atout majeur pour cet investissement immobilier.

Contexte médical et parcours de soin de Presley Gerber

Presley Gerber est décédé dans un centre spécialisé de Santa Monica. Il avait été admis la veille en état d'arrêt cardiaque et inconscient. Le mannequin entamait une nouvelle cure de désintoxication après une rechute. Les secours n'ont pas pu le réanimer malheureusement.

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Son état de santé s'était détérioré dans les semaines précédant son décès. Cindy Crawford et Rande Gerber ont multiplié les efforts pour aider leur fils. Ils ont supporté des sacrifices financiers importants. Le couple a inscrit Presley Gerber dans différents établissements.

L'objectif initial était de stabiliser sa santé mentale et physique. Le jeune homme présentait des signes de dépression avancée. Il était nerveux et parfois incapable de tenir des propos cohérents. Ses parents ont insisté auprès des professionnels de santé pour obtenir une prise en charge adaptée.

Réactions de l'entourage et soutien de George Clooney

Le drame a profondément bouleversé l'entourage proche de la famille. George Clooney, ami de longue date de Cindy Crawford et Rande Gerber, a publiquement exprimé sa douleur. L'acteur de 65 ans a qualifié cet événement de chose dévastatrice pour leur famille. Il a souligné la proximité affective qui le liait à Presley Gerber et à sa sœur Kaia Gerber.

George Clooney a déclaré que c'était la pire chose qui puisse arriver. Sa déclaration souligne l'impact émotionnel durable de cette perte. Le soutien moral apporté par des figures publiques permet à la famille Gerber de traverser ce deuil difficile. La communauté internationale suit avec attention cette situation personnelle.

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Controverses entourant le centre de soins à Los Angeles

Le centre de désintoxication où Presley Gerber est décédé fait face à des interrogations. Resolution Living a déjà connu un scandale cette année. Un directeur au passé trouble dirigeait cet établissement de santé. Une overdose y avait également été constatée précédemment.

Ces éléments relatifs à la gestion du centre soulèvent des questions sur les conditions de soin. Cindy Crawford a tenté une intervention paniquée en voyant l'état de son fils se dégrader. Le manque de résultats visibles a accru l'inquiétude du clan familial. La vente de la maison à Hollywood Hills clôture un chapitre douloureux mais nécessaire.