Maison de la prévention de Lesparre‑Médoc : dix ans d'engagement au service de la santé publique rurale

La Maison de la prévention, créée en 2016 à Lesparre‑Médoc, fête ses dix ans avec près de 200 actions annuelles touchant 2 000 habitants, en mettant l'accent sur les publics fragiles, la lutte contre le cancer et les violences conjugales, malgré un budget précaire.

Depuis sa création en 2016 sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé Nouvelle‑Aquitaine, la Maison de la prévention de la Clinique mutualiste de Lesparre‑ Médoc célèbre aujourd'hui une décennie d'engagement au service de la santé publique du territoire.

Implantée dans une zone rurale du Médoc, longtemps isolée des grands pôles hospitaliers, la structure a fait de l'accès à l'information et à la prévention une priorité. Chaque année, près de deux cents actions sont organisées, touchant environ deux mille habitants, notamment les personnes isolées, les publics en situation de handicap, les familles précaires et les résidents éloignés du système de soin.

Les programmes couvrent la prévention du cancer du sein, du col de l'utérus et colorectal, la santé sexuelle, la vaccination, les addictions ainsi que la précarité menstruelle. En 2025, une quinzaine d'individus ont été accompagnés concrètement vers des mammographies, des dépistages colorectaux ou un suivi gynécologique, témoignant d'une culture de prévention en pleine expansion.

La participation au dépistage organisé du cancer du sein est passée de 48 % en 2017 à 57 % en 2025, tandis que le taux de participation au dépistage colorectal a grimpé de 23,9 % à près de 31 % sur la même période, résultats attribués à un travail collectif avec les acteurs locaux. Marie Lecourt, responsable du pôle prévention et santé publique de la clinique, souligne que la prévention est désormais intégrée à toutes les composantes de l'établissement.

Les équipes des urgences, de la maternité et de la néphrologie sollicitent régulièrement la Maison de la prévention pour concevoir des actions ciblées auprès des patients. Le service intervient également à l'extérieur, en allant à la rencontre des habitants les plus vulnérables, pour les informer, les orienter et les accompagner dans leurs démarches sociales et médicales.

Parmi les initiatives phares, on compte des ateliers de sensibilisation à la santé des femmes, des villages de la sécurité routière et des campagnes contre les violences conjugales, qui seront renforcées dès que les moyens le permettront. Malgré ces succès, la pérennité du modèle demeure incertaine. Le budget annuel, d'environ cent mille euros, repose en grande partie sur un financement de l'ARS représentant un tiers, le reste étant assuré par des appels à projets renouvelés chaque année.

La direction estime qu'un budget de cent cinquante mille euros, accompagné de deux équivalents temps plein supplémentaires, permettrait de consolider les actions et de lancer un programme dédié aux violences conjugales. Pour marquer ce dix‑ième anniversaire, la clinique organisera le mardi 23 juin une journée de prévention ouverte à tous, gratuite, où partenaires et professionnels proposeront stands, ateliers et conférences afin de renforcer le lien avec la communauté et de poursuivre le développement d'une culture de prévention durable





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