Maison de la Presse de La Ferté-Gaucher en vente 60 000 euros

La Maison de la Presse de La Ferté-Gaucher est mise en vente pour 60 000 euros. Les propriétaires Didier et Lucie Ortega cherchent un repreneur pour assurer la continuité du commerce.

La Maison de la Presse située en plein centre de La Ferté-Gaucher, ville de Seine-et-Marne, est actuellement officiellement mise en vente sur le marché immobilier. Les propriétaires actuels, Didier et Lucie Ortega, recherchent activement un repreneur pour reprendre leur activité commerciale. Cette annonce a été rendue publique depuis l'été dernier via le portail immobilier IAD Immobilier.

Détails du fonds de commerce et services

Le prix d'acquisition demandé pour le fonds de commerce s'élève à 60 000 euros. Didier et Lucie Ortega ont installé leur établissement dans la commune il y a trois ans. Ils exploitent un commerce polyvalent offrant une gamme étendue de services aux habitants. Ces prestations incluent notamment les transferts d'argent internationaux via des opérateurs comme Ria, Western Union et Moneygram. L'établissement propose également des services photographiques, la récupération de colis, ainsi que la vente de livres, de journaux et de tickets de loterie.

Also read Castelsarrasin: maison ravagée aux Fourrières, une famille perd sa maison

Motivation des propriétaires Ortega

Le couple Ortega a pris la décision de céder leur établissement après plusieurs années d'exploitation. Ils indiquent clairement avoir envie de changer d'activité et de se tourner vers d'autres projets professionnels. Ils estiment que le moment est venu de passer le relais, soulignant leur investissement passé au sein de la commune. Cette transition marque la fin de leur gestion directe pour laisser place à une nouvelle dynamique entrepreneuriale.

Continuité de l'activité commerciale

Malgré la procédure de vente en cours, l'activité de la Maison de la Presse continuera normalement sans interruption. Les propriétaires garantissent qu'ils restent pleinement ouverts pour la clientèle jusqu'à la signature définitive de la transaction. Ils souhaitent assurer une transition fluide et ne pas perturber les habitudes des clients fidèles. Cette stratégie vise à maintenir la confiance du public local pendant la période de transfert de propriété.

Advertisement

Contexte commercial et revitalisation locale

La mise en vente s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du commerce à La Ferté-Gaucher. De nombreux établissements ont fermé leurs portes ces dernières années, ce qui a suscité des critiques parmi les habitants. Cependant, de nouvelles initiatives émergent pour dynamiser le centre-ville. Des enseignes comme Laurence Lounge Déco s'installent dans d'anciennes boutiques éphémères. L'arrivée récente de boutiques spécialisées dans le CBD et d'autres commerces contribue à tenter de revitaliser le cœur de ville.

La recherche d'un repreneur pour la Maison de la Presse représente une opportunité clé pour maintenir la vitalité commerciale de la zone. Les habitants espèrent voir une continuité dans les services essentiels offerts par cet établissement central. La conclusion de cette vente sera un indicateur important de la santé économique locale et de l'attractivité du centre-ville de La Ferté-Gaucher.