Mairie de La Fare-les-Oliviers : Création de 2 postes à temps complet, opposition inquiète

Le conseil municipal de La Fare-les-Oliviers a voté la création de deux postes d'adjoint technique, suppléants des délégués de droit, en vue des élections sénatoriales de 2026. Les suppléants ont été nommés à bulletins secrets le 5 juin. Les élus d'opposition ont exprimé leur inquiétude quant à l'absence de plus d'informations avant le conseil municipal. L'adjointe Chantal Garcia a précisé que l'un des postes de technicien a été supprimé à la suite d'un décès. Elle a également évoqué la possibilité de externaliser certaines tâches si nécessaire. La décision a été adoptée à la majorité, malgré quelques voix contre et des abstentions.

Le conseil municipal de la Ville de La Fare-les-Oliviers a voté la création de deux postes d' adjoint technique , suppléant s des délégués de droit, en vue des élections sénatoriales de 2026.

Les suppléants ont été nommés à bulletins secrets le 5 juin. Les élus d'opposition ont exprimé leur inquiétude quant à l'absence de plus d'informations avant le conseil municipal. L'adjointe Chantal Garcia a précisé que l'un des postes de technicien a été supprimé à la suite d'un décès. Elle a également évoqué la possibilité de externaliser certaines tâches si nécessaire.

La décision a été adoptée à la majorité, malgré quelques voix contre et des abstentions





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