Maires appellent le gouvernement à résoudre les problèmes de mobilité et d'environnement dans les villes voisines de Toulouse-Blagnac

Les maires de différents quartiers de Blagnac, Beauzelle, Aussonne, Seilh, Cornebarrieu, Mondonville et Gagnac-sur-Garonne ont lancé une pétition pour interpeller le gouvernement, la Région, le Département, la Métropole et le syndicat Tisséo sur la résolution des problèmes de mobilité et d'environnement autour de la plateforme aéroportuaire. Les maires soulignent la pression accrue des habitants des quartiers qui subissent les bouchons matin et soir, et soulignent la menace de l'asphyxie des mobilités qui freine le développement économique des villes. Ils réclament deux chantiers de priorité, notamment lemois un nouveau pont sur la Garonne et le prolongement de la RD 902. Ils souhaitent également des solutions intermédiaires pour pallier les problèmes de stationnement et de circulation, comme des pistes cyclables et l'extension de VélôToulouse, et pour encourager le covoiturage, le télétravail et un meilleur réseau de transports.

Les maires de Blagnac, Beauzelle, Aussonne, Seilh, Cornebarrieu, Mondonville et Gagnac-sur-Garonne ont lancé une pétition cet après-midi, en mars 2020, controversée. Ils interpelleraient le gouvernement, la Région, le Département, la Métropole et le syndicat Tisséo pour agir sur la plateforme aéroportuaire et les bouchons causés par l'asphyxie des mobilité s.

Leurs projets prioritaires serait un nouveau pont sur la Garonne et le prolongement de la RD 902. Ils souhaitent également des solutions intermédiaires moins coûteuses comme des pistes cyclables et l'extension de VélôToulouse. Les maires réclamaient des solutions pour le covoiturage, le télétravail et un meilleur réseau de transports. Le collectif CapRD902, qui mobilisait le Nord-Ouest Toulousain depuis septembre 2017, a déjà obtenu 9.300 signataires





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