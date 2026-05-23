Maire LR du 6e arrondissement parisien dénonce les dérives potentielles dans le périscolaire et la non-prise en compte de ses avertissements

Le maire LR du 6e arrondissement parisien, Jean-Pierre Lecoq, a été invité à Europe 1 Matin Week-end pour évoquer les dérives potentielles dans le périscolaire. Il a mis en garde contre ces dérives il y a plus de dix ans, mais son avertissement n'a pas été pris en compte. Il a également dénoncé le non-respect des recommandations d'une inspection menée en 2015. Les deux animateurs soupçonnés de violences sexuelles sur des enfants ont été écroués ce vendredi 22 mai.

Le maire LR du 6e arrondissement parisien, Jean-Pierre Lecoq, a été invité à Europe 1 Matin Week-end pour évoquer les dérives potentielles dans le périscolaire .

Il a mis en garde contre ces dérives il y a plus de dix ans, mais son avertissement n'a pas été pris en compte. Il a également dénoncé le non-respect des recommandations d'une inspection menée en 2015. Les deux animateurs soupçonnés de violences sexuelles sur des enfants ont été écroués ce vendredi 22 mai.

Le maire LR du 6e arrondissement parisien, Jean-Pierre Lecoq, a également évoqué la réforme des rythmes scolaires en 2013 qui a conduit à la décentralisation des responsabilités et a permis la prolifération de dérives. Il a regretté le manque de culture de l'évaluation et la non-volonté de prendre en compte les avertissements





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