Le maire de Laàs, Jacques Pédehontaà, a été entendu en garde à vue pour abus de confiance, en lien avec l'association Pyrène ocean organisation, présidée par son frère. Les ennuis s'accumulent à Laàs, après l'intervention de la préfecture pour la dette du village, le maire a été entendu mardi 9 juin sous le régime de la garde à vue pour une affaire d'abus de confiance.

Le maire de Laàs, Jacques Pédehontaà, a été entendu en garde à vue pour abus de confiance , en lien avec l'association Pyrène ocean organisation, présidée par son frère.

Les ennuis s'accumulent à Laàs, après l'intervention de la préfecture pour la dette du village, le maire a été entendu mardi 9 juin sous le régime de la garde à vue pour une affaire d'abus de confiance. L'association AC !! Anti-Corruption, qui avait déposé plainte, détaille les griefs largement à la mairie de Laàs pour un 8e mandat consécutif, Jacques Pédehontaà est dans le viseur de la justice, après que l'association AC !!

Anti-Corruption a déposé plusieurs plaintes contre X et contre le maire de Laàs, fin 2023. À la suite de ces dépôts de plainte, l'une des affaires semble avoir tapé dans l'œil du procureur, puisque ce dernier a confié une enquête à la Section de recherche de Pau, qui a entendu Jacques Pédehontaà, mardi 9 juin, sous le régime de la garde à vue.

Le budget 2025 de la commune de Laàs a été fixé par le préfet, Jean-Marie Girier, conformément au dernier rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC). Les éminents avis de taxe foncière seront plus salés. Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, nous confirme que le maire de Laàs a été placé en garde à vue notamment pour des faits d'abus de confiance.

Le président de l'association qui a déposé plainte, Marcel Claude, croit savoir que les enquêteurs se sont penchés sur les liens du maire de Laàs avec l'association Pyrène océan organisation, présidée par son frère. Cette dernière organisait notamment les Transhumances musicales de Laàs, un festival qui a connu une vingtaine d'éditions jusqu'à l'aube des années 2020, en accueillant des artistes de renom tels que Bigflo & Oli, Yannick Noah, Calogero, Vianney, Zebda ou Gérald de Palmas.

Or, la gestion de cette association et l'organisation des événements qu'elle promouvait ont grandement étonné l'association AC !! Anti-Corruption, qui s'est appuyée sur des lanceurs d'alerte. Elle pose ainsi la question de la confusion entre les intérêts du maire et de sa famille, et l'intérêt public de la commune.

"Au fur et à mesure de nos découvertes, nous sommes tombés des nues, appuie Marcel Claude. On a quand même déposé quatre plaintes. Pour une si petite commune, c'est énorme, d'ailleurs on ne l'avait jamais fait, même dans de très grandes villes.

" Parmi les autres plaintes déposées par AC !! Anti-Corruption, l'une concerne une usurpation de titre et une usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Dans un courrier officiel émanant de la 'principauté de Laàs', titre autoproclamé, en mai 2023, afin d'adresser 'une très belle cérémonie de couronnement' au nouveau roi d'Angleterre, Charles III, le maire signe en tant que représentant des coprinces de Laàs, l'évêque Marc Aillet et le président de la République Emmanuel Macron.

Cette procédure semble toutefois anecdotique par rapport aux faits qui ont conduit Jacques Pédehontaà en garde à vue.

"On en rigolerait volontiers", évoque Marcel Claude concernant l'épisode de la lettre à Charles III, "sauf que ce n'est pas rigolo, ce qui se passe dans cette commune, où le taux d'endettement a explosé. En fait, on a concentré en un petit village, tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est maire".

L'association se bat contre les affaires de corruption sur l'ensemble du territoire français et a déposé, en cinq ans, 'environ 270 plaintes, dont seulement une dizaine a été classée sans suite. Tout le reste est encore d'actualité. Cette année, encore 700 personnes ont été réélues qui soit ont déjà été condamnées, soit le seront prochainement. À un moment, il faut que ces gens prennent peur, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent"





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