Maire d’Arras porté plainte contre influenceur pour injure publique envers une élu

Le maire d’Arras, Frédéric Leturque, et une de ses adjointes ont déposé plainte contre un influenceur pour injure publique envers un élu, après une vidéo où celui-ci se moquait d’une élue porteuse de trisomie 21. Elle a également porté plainte séparément contre le même individu. Le maire a également écrit une lettre au président de la République, appelant à condamner fermement ces propos, et compte saisir rapidement l’Arcom contre son auteur.

Le maire d’Arras, Frédéric Leturque, et une de ses adjointes ont déposé plainte contre un influenceur pour injure publique envers un élu, après une vidéo où celui-ci se moquait d’une élue porteuse de trisomie 21 .

Elle a également porté plainte séparément contre le même individu. Le maire a également écrit une lettre au président de la République, appelant à condamner fermement ces propos, et compte saisir rapidement l’Arcom contre son auteur. Les attaques contre l’élue sont qualifié de dangereuses etalimentent la haine et les discriminations. La famille de l’élue a été alertée par des proches.

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