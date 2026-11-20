Profitez d'une réduction de 30 euros sur le maillot domicile Stadium PSG Nike 2025-2026. L'article détaille les caractéristiques techniques et les modalités d'achat sur store.psg.fr.

Le Paris Saint-Germain propose une promotion exceptionnelle sur son site de boutique officielle, store.psg.fr, concernant son maillot domicile Stadium pour la saison 2025-2026. Ce vêtement officiel, conçu par le fabricant Nike, est actuellement proposé à un prix réduit de 69,99 euros, soit une économie significative par rapport à son tarif normal de 99,99 euros.

Caractéristiques techniques du maillot domicile Nike

Le maillot domicile Stadium PSG Nike 25/26 est immédiatement reconnaissable à sa couleur dominante bleu nuit, agrémentée de graphismes rouge et blanc. La partie rouge du maillot présente un motif grillagé qui s'inspire directement de la structure de la tour Eiffel, emblème parisien. Ce design particulier confère au maillot un statut de pièce de collection prisée par les supporters de l'équipe de football parisienne.

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La fabrication repose sur la technologie Dri FIT de Nike, un tissu technique innovant composé de polyester et de micro-fibres. Ce matériau est spécialement conçu pour évacuer la transpiration et maintenir le corps au sec lors des efforts physiques intenses. Le vêtement dispose également d'un col en V confortable et de manches courtes, optimisant ainsi le confort du porteur pendant les matchs ou les entraînements.

L'entretien du maillot est simplifié car il est entièrement lavable en machine. Cette résistance aux lavages répétés garantit la longévité du produit tout en conservant ses propriétés d'évacuation de l'humidité. Les stocks de ce modèle spécifique partent très rapidement en raison de la demande élevée des fans et de l'attrait de la promotion en cours.

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Détails des flocages et partenaires officiels

Le maillot intègre tous les flocages des sponsors officiels du club. Le partenaire Beyond est spécifiquement visible sur la manche du maillot, ajoutant une touche distinctive à l'équipement. Sur la partie arrière, le flocage du sponsor SNIPES est bien présent, assurant une visibilité maximale pour les partenaires commerciaux du Paris Saint-Germain.

Les acheteurs disposent de plusieurs options de personnalisation pour ce maillot. Il est possible de choisir entre un flocage de la Ligue des Champions ou un flocage personnalisé permettant d'ajouter un nom et un numéro au dos. Cette flexibilité permet aux supporters de customiser leur achat selon leurs préférences et leur affiliation spécifique au club ou à un joueur en particulier.

La promotion s'applique directement sur la boutique officielle store.psg.fr, garantissant l'authenticité du produit acheté. Le prix final de 69,99 euros remplace le tarif standard de 99,99 euros, offrant une remise nette de 30 euros. Il est conseillé aux intéressés de se rendre rapidement sur le site pour sécuriser leur commande avant épuisement des stocks disponibles.

Contexte informationnel et autres actualités

Parallèlement à cette offre sportive, l'actualité politique française fait état du décès du député David Habib, élu des Pyrénées-Atlantiques, à l'âge de 65 ans. Cette nouvelle marque un moment de deuil pour la représentation parlementaire de la région.

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Dans le domaine des relations internationales, Jared Kushner a affirmé que Donald Trump serait disposé à envisager la protection de l'Otan pour l'Ukraine, soulignant que cette mesure doit servir les intérêts des États-Unis. Ces déclarations interviennent dans un contexte géopolitique tendu concernant le soutien occidental à l'Ukraine.

Le secteur technologique et télécoms observe également une forte engagement des internautes envers l'opérateur Free depuis le début de la semaine, avec des milliers de personnes souscrivant à des offres de box internet. Cette tendance s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Black Friday 2026, période où les opérateurs lancent leurs meilleures offres pour le changement de box internet.

Enfin, l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction, a sélectionné six idées de cadeaux de Noël, mettant en avant les meilleures nouveautés Tech de 2026. Ces suggestions visent à offrir un émerveillement garanti aux acheteurs de la fin d'année, avec des produits technologiques récents. Les prix indiqués dans ces contenus restent des indications susceptibles d'évoluer avant les dates finales des promotions.