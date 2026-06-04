Maillot PSG 2 étoiles Back2Back : l'offre du moment sur le site du PSG

Le store du PSG propose plusieurs offres du moment sur le maillot PSG 2 étoiles Back2Back qui affiche fièrement les titres de champion. Ce maillot est conçu pour célébrer les victoires du club et est disponible sur le site du PSG.

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Le maillot reprend la base bleu nuit historique et y ajoute un graphisme en treillis inspiré des structures métalliques parisiennes, visible sur toute la surface du tissu. Ce motif rend hommage à l'identité de la capitale tout en marquant visuellement les deux sacres consécutifs. Le polyester tricoté avec technologie Dri-FIT évacue la transpiration rapidement, ce qui maintient le corps au sec même après 90 minutes de match ou une journée entière dans les tribunes.

Le flocage Champions of Europe 26 s'ajoute au dos pour personnaliser la tunique et rappeler la conquête européenne. Ce maillot PSG 2 étoiles Back2Back est au prix de 129,99 euros sur le Store du PSG. Le col en V du maillot PSG 2 étoiles Back2Back épouse naturellement la base du cou sans comprimer, ce qui évite les irritations pendant les mouvements répétés et laisse respirer la peau lors des journées chaudes au stade.

Le détail intérieur du col ajoute une finition soignée qui limite les frottements contre la nuque. L'écusson tissé du club s'intègre directement dans la trame du tissu plutôt que d'être cousu en appliqué, ce qui accélère le séchage après un lavage en machine et préserve les couleurs même après plusieurs dizaines de cycles.

La conception inspirée des maillots portés par les joueurs lors des matchs permet de retrouver la même coupe ajustée que celle des professionnels sur le terrain, sans les contraintes thermocollées des versions répliques. Enfin, la certification officielle garantit l'accès aux produits dérivés compatibles du club, comme les shorts assortis ou les vestes d'entraînement de la même gamme Nike Stadium





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