Le groupe Magnum, porté par une croissance meilleure que prévue, des rumeurs de rachats et la canicule, peut désormais investir sur ses priorités, selon BDL Club Invest.

Magnum Ice Cream , le n°1 de la glace, a un potentiel en Bourse sous-estimé et pourrait se faire racheter ! Le groupe Magnum, porté par une croissance meilleure que prévue, des rumeurs de rachats et la canicule, peut désormais investir sur ses priorités, selon BDL Club Invest, pour qui le potentiel de croissance et de rentabilité est sous-estimé.

Faut-il acheter en Bourse les actions Magnum ? Le groupe Magnum, coté en Bourse à Amsterdam et à New York, est le leader mondial des glaces avec des marques emblématiques comme Magnum, Cornetto, Ben & Jerry ou Wall's et un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros en 2025. C'est une reconnaissance mondiale difficile à répliquer, construite sur des décennies de dépenses publicitaires et de présence en linéaire.

Magnum a ainsi été créée en 1989, B&J en 1978 et Wall's en 1922. Deuxième rempart, la distribution : dans la glace, le meuble réfrigéré est contrôlé par les leaders, et l'accès au linéaire pour un nouvel entrant est coûteux, fait valoir Olivier Mariscal. Le groupe Magnum détient environ 3 millions de ces bacs à glaces. La chaîne du froid elle-même crée des économies d'échelle logistiques importantes.

Le potentiel de croissance et de rentabilité du groupe est sous-estimé, juge BDL Club Invest, pour qui Magnum, libéré du fardeau administratif d'un géant comme Unilever, peut désormais investir sur ses priorités et travailler sur son efficacité opérationnelle. Magnum affiche une marge aujourd'hui à 16% en EBITDA, contre plus de 21% pour Froneri, le numéro 2 de l'industrie. BDL Club Invest estime que Magnum a la capacité d'atteindre au moins ce niveau de 21%.

La publication récente des résultats du 1er trimestre 2026 de Magnum a montré une croissance organique de 4,5%, largement supérieure aux attentes de 2,6% de la communauté financière. Les volumes ont accéléré depuis le 4ème trimestre et le management de Magnum a réaffirmé ses objectifs annuels avec une progression des marges à attendre au deuxième semestre. Magnum se paie en Bourse 17 fois les profits attendus pour 2027, ce qui ne paraît pas excessif.

L'action Magnum reste donc a priori abordable pour un investisseur en actions. Elle bénéficie en outre d'un attrait spéculatif, puisque Blackstone, Clayton Dubilier & Rice et d'autres sociétés d'investissement étudieraient de possibles offres de rachat. Alors que l'épisode de canicule récent a remis Magnum au goût du jour, les acquéreurs potentiels attendraient le bilan commercial des ventes de glaces de cet été 2026 pour prendre une décision





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