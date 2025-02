Magnifique Festival des Lanternes pour Célébrer le Nouvel An Lunaire à Taïwan

Le festival des lanternes de Taïwan, qui commence le 12 février 2025, est un spectacle de couleurs et de lumière célébrant le Nouvel An lunaire. Des images prises à travers les années montrent la joie et la ferveur avec lesquelles les gens participent à cette tradition, qui s'étend bien au-delà de l'Asie.

Chaque année, Taïwan célèbre le Nouvel An lunaire avec son magnifique festival des lanternes , qui commence le 12 février 2025. Cette tradition, qui s'étend bien au-delà de l' Asie , est un spectacle fascinant de couleurs et de lumière. Les photos prises à travers les années montrent la joie et la ferveur avec lesquelles les gens participent à cette célébration. Des lanternes scintillantes illuminent les rues de Taipei, New Taipei City, Yilan et Yogyakarta, en Indonésie.

Des temples sont décorés avec des lanternes colorées, et les visiteurs se font prendre en photo sous des rangées de lanternes accrochées aux bâtiments. Le festival des lanternes est un moment de partage et de festivités, où les gens célèbrent le début d'une nouvelle année. Le Nouvel An lunaire est célébré dans de nombreuses cultures à travers le monde, et Taïwan est un des endroits où cette tradition est particulièrement vibrante. Les lanternes, symboles de lumière et de renouveau, sont lâchées dans le ciel, transportant les espoirs et les vœux pour l'année à venir. Des festivals sont organisés dans tout le pays, avec des spectacles de lanternes géantes, des feux d'artifice et des danses traditionnelles.Des images prises à Shenyang, en Chine, et à Jakarta, en Indonésie, montrent les visiteurs s'amusant avec des lanternes rouges décoratives dans les parcs et les centres commerciaux. Les rues de Milan, en Italie, sont également illuminées par les lanternes, témoignant de la portée mondiale de cette tradition. Le Nouvel An lunaire est une occasion de célébrer la diversité culturelle et de partager la joie avec les autres





