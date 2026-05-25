Magnifica Humanitas : le pape Léon XIV lance une encyclique majeure sur l’intelligence artificielle

Le pape Léon XIV a présenté son encyclique Magnifica Humanitas, appelant à la régulation éthique de l’IA, à la protection de la dignité humaine et à la justice sociale face aux défis technologiques contemporains.

Le 25 mai 2026, le pape Léon XIV a présidé la cérémonie de présentation de sa toute première encyclique, intitulée Magnifica Humanitas, consacrée à l’essor de l’intelligence artificielle.

L’événement s’est tenu dans les salles du Vatican, en présence de hauts responsables du Saint‑Siège, de spécialistes de l’IA et de représentants de la société civile. Cette lettre encyclique, de 130 pages, constitue le point d’orgue d’un travail de réflexion entamé par l’Église dès 2020, lorsque le Vatican avait initié un dialogue avec des entreprises du secteur numérique et des institutions académiques afin de promouvoir des technologies respectueuses de la dignité humaine.

Léon XIV s’est exprimé avec force sur la nécessité d’encadrer et de réguler les algorithmes, rappelant que la maîtrise de l’information et la protection de la vie privée ne peuvent être confiées qu’à des acteurs qui respectent des principes éthiques communs. Il a insisté sur le rôle crucial de l’éducation, afin que chaque individu puisse comprendre les risques associés à l’IA et participer à la construction d’un cadre normatif équitable.





Dans le texte, le souverain pontife souligne que le contrôle des plateformes, des infrastructures, des données et de la puissance de calcul ne doit pas revenir exclusivement aux États, mais qu’il est désormais concentré entre les mains d’un petit nombre de géants technologiques. Selon les Nations Unies, la valeur du marché de l’intelligence artificielle pourrait atteindre 4 800 milliards de dollars d’ici 2033, soit une multiplication par vingt‑cinq en une décennie, et être dominée par quelques acteurs majeurs.

Cette concentration pose des problèmes de souveraineté, mais aussi de conditions de travail, comme l’a rappelé l’ONU en 2025 en dénonçant l’exploitation d’enfants et d’adolescents dans les mines de terres rares nécessaires à la fabrication des microprocesseurs. Le pape avertit que la réduction de l’humain à une simple source de données ou à une capacité de calcul constitue une violation fondamentale de la dignité humaine.

Il appelle donc à la création d’un code éthique international, élaboré conjointement par les communautés religieuses, la société civile, les chercheurs et les gouvernements, afin d’orienter le développement technologique vers le bien commun.



Magnifica Humanitas ne se limite pas à la question technique ; il aborde également les implications sociales, économiques et théologiques de l’IA. Léon XIV condamne l’usage militaire de l’intelligence artificielle, rappelant l’importance de la paix et de la justice sociale.

Il relie les défis liés à l’IA aux crises migratoires, aux effets du changement climatique et aux inégalités croissantes, soulignant la responsabilité collective de protéger les plus vulnérables. Le pape demande notamment que les pays restreignent l’accès à certaines techniques d’IA jugées à haut risque, et qu’ils évitent le déploiement de systèmes de reconnaissance faciale dans le domaine de l’immigration ou de la surveillance de masse.

En appelant à une régulation globale, il réaffirme la position de l’Église comme acteur moral capable d’influencer les débats publics et de proposer des solutions ancrées dans la dignité humaine. Cette encyclique, signée le 15 mai – jour du 135e anniversaire de Rerum Novarum, qui avait posé les bases de la doctrine sociale catholique – marque une étape décisive dans la manière dont la religion et la technologie peuvent dialoguer pour façonner un avenir plus équitable





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