Les chefs de cour et de juridiction exigent une révision constitutionnelle pour aligner le statut des magistrats du parquet sur celui des juges du siège.

Les hautes autorités de la magistrature française ont unifié leurs voix pour exiger une transformation profonde de la structure judiciaire. Les chefs de cour et de juridiction ont publié un communiqué commun exigeant une révision constitutionnelle immédiate. Cette réforme vise à inscrire dans le droit fondamental l'indépendance et l'impartialité des magistrats du parquet. Cette demande intervient dans un contexte de tensions sociales croissantes et de défiance envers les institutions.

Harmonisation du statut des magistrats du parquet

Les quatre Conférences nationales réunissent les premiers présidents, les procureurs généraux, les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République. Elles réclament l'instauration d'une " règle d'or démocratique " pour harmoniser le statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège. L'objectif est d'éliminer les différences structurelles entre ces deux corps. Les signataires estiment que cette harmonisation est indispensable pour la crédibilité de la justice.

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L'enjeu principal réside dans le mode de nomination des procureurs. Actuellement, les juges du parquet sont nommés par le garde des Sceaux. Cette autorité n'est pas tenue par l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. En revanche, pour les juges du siège, cet avis est contraignant. Les chefs de juridiction considèrent cette disparité comme une faille démocratique majeure. Ils souhaitent que la nomination des procureurs suive la même procédure rigoureuse que celle des juges de siège.

Tensions sociales et garanties d'impartialité

Les acteurs judiciaires soulignent que la garantie constitutionnelle de l'impartialité est cruciale dans une société en tension. L'institution judiciaire a pour mission fondamentale d'assurer l'effectivité de la régulation des conflits par le droit. Elle doit également garantir la protection de la loi à chacun. Cette mission devient d'autant plus importante que les citoyens exigent plus de transparence. Les magistrats du parquet sont impliqués aux stades des enquêtes, des poursuites et de l'exécution des peines.

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Leur rôle s'étend également aux stades de l'instruction et du jugement. Les chefs de cour et de juridiction insistent sur la nécessité d'offrir des garanties incontestables d'impartialité. Ils exigent des standards de compétence professionnelle identiques pour tous les magistrats. Cette exigence vise à renforcer la confiance du public dans l'appareil judiciaire national. La justice doit apparaître comme un rempart neutre face aux pressions politiques ou sociales.

Obstacles institutionnels et calendrier politique

Malgré le consensus au sein de la profession, la voie constitutionnelle présente des obstacles. Une contribution forfaitaire pour les prisonniers ayant des ressources a été adoptée par les sénateurs. Cette décision récente n'influence pas directement la réforme du parquet, mais elle montre l'activité législative en cours. L'Union syndicale des magistrats, majoritaire dans la profession, a appelé Emmanuel Macron à inscrire la réforme du parquet à l'ordre du jour. L'appel vise un éventuel Congrès pour modifier la Constitution.

Cette réforme a été votée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat en avril 2016. Cependant, elle n'a jamais été entérinée par un Congrès réunissant les deux chambres. Cette étape est nécessaire à toute modification de la Constitution française. Emmanuel Macron a indiqué lundi 23 novembre qu'il réfléchissait à convoquer un Congrès. Ce rendez-vous serait prévu pour janvier prochain. La priorité annoncée est la " règle d'or budgétaire " votée en 2011.

Tradition républicaine et rôle du Conseil supérieur

Les ministres de la justice ont toujours suivi, depuis plusieurs décennies, les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Cette tradition républicaine montre combien le constat de l'indépendance partagée est répandu. Pourtant, le statut actuel des magistrats du parquet diffère de celui des juges du siège. Le procureur de Tours, Catherine Sorita-Minard, a relayé ce communiqué sur X dimanche. Cette diffusion met en lumière l'urgence perçue par les instances dirigeantes de la justice.

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La demande d'une révision constitutionnelle vise à pérenniser ces garanties. Elle cherche à éviter toute remise en question future de l'indépendance judiciaire. Les chefs de cour espèrent que le gouvernement intégrera cette demande dans son agenda. La cohérence du système judiciaire français dépend de cette harmonisation statutaire. L'impartialité perçue est la clé de voûte de l'État de droit.