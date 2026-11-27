La jardinerie Solignac lance son village du Père Noël avec trois week-ends d'animations gratuites, défilés et spectacles pour émerveiller les enfants.

La jardinerie Solignac prépare une véritable invitation au voyage hivernal pour les familles de la région. Après des mois d'efforts et de préparation minutieuse, l'établissement transforme son espace pour accueillir le village du Père Noël. Cette initiative vise à immerger les enfants et les parents dans une atmosphère festive et magique, propice aux souvenirs inoubliables.

Décorations et Ambiance Féerique

Le village du Père Noël attire déjà de nombreux visiteurs curieux et enchantés par le cadre mis en place. Les chalets y sont aménagés avec soin, créant un paysage hivernal harmonieux qui fascine les regards. L'espace est décoré de peluches douces, d'automates fascinants, de guirlandes lumineuses et de boules colorées qui parsement l'aire de jeux.

Also read Nord : quatre jours de magie de Noël autour du 'Secret des rennes' dans cette abbaye exceptionnelle

Le personnel de la jardinerie a mis tout son enthousiasme à créer ces décors imaginatifs pour garantir le succès de l'événement. Ils soulignent que la satisfaction de voir les enfants émerveillés constitue leur plus belle récompense. Cette dedication se ressent dans chaque détail de l'aménagement intérieur et extérieur du site.

Agenda des Week-ends Festifs

Les enfants seront au cœur de la fête pendant trois week-ends consécutifs grâce à une série d'animations gratuites. La présence du Père Noël est organisée de manière à maximiser les rencontres avec les visiteurs. Sa disponibilité s'échelonne généralement de 10h30 à 12 heures et de 15 heures à 18h30, selon les jours.

Advertisement

Un programme varié est prévu pour divertir les petits et les grands tout au long des visites. Des surprises restent actuellement tenues secrètes par l'organisation pour garantir une expérience surprise aux familles. L'objectif est de proposer une diversité d'activités qui s'adressent à tous les âges et à tous les goûts.

Spectacles et Animations Ciblées

La fanfare lumineuse et déambulatoire Canelle animera les allées avec des chants de Noël revisités en versions latines. Des rythmes salsa, chacha et samba transformeront l'ambiance traditionnelle en une célébration festive et dansante. Les enfants pourront également voir passer Les Lutins en folie lors de leurs déambulations théâtralisées.

D'autres spectacles promettent de captiver l'imagination des jeunes visiteurs présents sur place. Flocon et la princesse du givre tiendront des concerts chantés à 15h30, 16h30 et 17h30 pour charmer l'audience. L'Homme araignée occupera l'espace de 15 heures à 18h30 pour un spectacle visuel unique et surprenant.

La programmation intègre également des créatures mythiques et des personnages de fiction pour le plus grand plaisir des petits. La Reine des Neiges chantera à 15 heures, 16 heures et 17 heures pour initier les enfants à la magie de l'hiver. Des vélociraptors déambuleront à 15h30, 16h30 et 17h30 pour ajouter une touche préhistorique à la magie des fêtes.

Advertisement

Les robot géants feront leur apparition pour étonner les spectateurs aux horaires de 15h30, 16h30 et 17h30. Pour les amateurs de marionnettes et d'animaux, Les Pirates magiciens offriront un spectacle de perroquets aux mêmes créneaux horaires. La jardinerie Solignac veille à proposer un rythme soutenu d'activités pour ne laisser personne sans amusement.

Atouts Gourmands et Clôture Magique

La gourmandise reste un élément central de l'expérience familiale proposée par le site. Une dégustation de crêpes au sucre est spécialement réservée aux enfants de moins de 10 ans. Ce plaisir gustatif est disponible de 15h30 à 18h30 pour accompagner les moments de détente des parents.

La fermeture de cette partie du programme prévoit une véritable féérie visuelle pour les visiteurs. Le spectacle Bulles de Noël illuminera l'espace avec des reflets colorés et une atmosphère onirique. Les clowns Tintin et Titus offriront leurs prestations à 15h30, 16h30 et 17h30 pour rire avec toute la famille.