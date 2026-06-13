The 2024 Périgny Festival, held in the park of Coureilles in La Rochelle, France, featured a hot summer night with the popular band Magic System and the eagerly awaited performance of the veteran English band, the Stranglers. The festival also showcased a variety of music styles, including reggae from Dub Inc and Queen Omega. The music was not just for dancing but also had a therapeutic effect, as expressed by Magic System. The band celebrated its 30th anniversary and had several projects in the works. The concert was held on June 12, 2024, at the Notes en Vert festival in Charente-Maritime, near La Rochelle.

Magic System a fait monter la température vendredi lors de la journée d'ouverture du festival. Les vétérans des Stranglers sont très attendus ce samedi soir dans l'édition 2024 du festival, une pluie tenace ayant accompagné les spectateurs.

Même lieu, autre ambiance deux ans plus tard. C'est sous une température de 34 degrés ce samedi après-midi - mesurée à La Rochelle - que l'ouverture de la deuxième journée du grand rendez-vous musical de Périgny a eu lieu dans le parc de Coureilles, le poumon vert de la ville. Dans une programmation éclectique, les vétérans anglais des Stranglers étaient particulièrement attendus en soirée, avant le reggae de Dub Inc puis celui de Queen Omega.

Notre musique n'est pas là uniquement pour faire danser, elle est aussi thérapeutique : Magic System se prépare pour son concert à Notes en Vert, en Charente-Maritime, le 12 juin. Le quatuor ivoirien sera sur la scène du festival Notes en Vert de Périgny, près de La Rochelle, ce vendredi 12 juin. Magic System fête ses 30 ans et ne manque pas de projets.

Vendredi soir, ce sont les Ivoiriens de Magic System qui ont fait le show en retraçant leurs trente ans de carrière, marqués par une kyrielle de tubes. Ce dimanche, ultime journée, l'entrée est libre pour la scène Robitaille avec Brazakuja (12 h 15), Solak Balik (14 heures), Kalangata (15 h 45) et Ceylon (17 h 30). Tous les renseignements sont disponibles sur notre site web





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