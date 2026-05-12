Magasin d'optique transformé en magasin d'église florissante de Océane et Louis à Aunay-sur-Odon

Océane et Louis, florists passionnés, ont choisi de s'installer dans un ancien magasin d'optique à Aunay-sur-Odon, dans les Monts d'Aunay, pour leur magasin d'église, un lieu dédié à la création de bouquets et d'idées de communion florales pour les mariages, les deuil ou les célébrations. Leur magasin propose également des services de livraison dans un rayon de 20 km et adhère au service Interflora.

C'est dans l' ancien magasin d'optique , rue Traversière à Aunay-sur-Odon (Les Monts d'Aunay), que Océane et Louis ont choisi de poser leurs valises. En entrant dans ce magasin, on est séduit par l'accueil chaleureux et la décoration lumineuse.

\"J'ai été 2 ans salariée, et après une étude de marché avec la CCI, notre comptable et notre banque, on a décidé d'ouvrir notre propre magasin\", précise avec le sourire, Océane qui se décrit comme artisan fleuriste. Ici, tout est fait main, les bouquets, les fleurs séchées ou les roses stabilisées. Nous travaillons avec des productions françaises et nous souhaitons apporter une touche écologique en utilisant du kraft recyclable et en recyclant l'eau.

Océane s'est spécialisée dans l'événementiel : anniversaires, mariages, mais aussi deuils et inhumations. Avec mon conjoint, nous proposons aussi le fleurissement et le nettoyage des sépultures. \" A lire aussi Sport vélo 14 déménage... et devra faire face à nouvelle concurrence à Vire Normandie





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ancien Magasin D'optique Création De Bouquets Déco Florale Dédié À La Floraison Magasin D'église Livraison De Fleurs Mariage À Fleur De Peau Océane Et Louis Service Interflora Service Florajet Service De Livraison

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le billet Le Havre-OM : Greenwood, revoilà l'Olympique de MasonL'Anglais, unique buteur sur penalty, a permis aux Olympiens de s'imposer au stade Océane. Ils peuvent finir 5es en cas de succès contre Rennes dimanche prochain au Vélodrome.

Read more »

Bordeaux : le claveciniste Jean Rondeau célèbre Louis Couperin au Grand-ThéâtreLe musicien Jean Rondeau revient à Bordeaux mardi 12 mai pour un récital consacré à l’intégrale de l’œuvre de Louis Couperin, avant de s’envoler pour une tournée européenne

Read more »

TOUS CONTRE ROTHEN : LE QUIZ DE LOUIS GERBIERNouveau quizz, riche en règles absurdes et en mauvaise foi ! À la fois animateur et agitateur, Louis Gerbier promet de faire monter la température avec des questions piquantes et une bonne dose d'humour.

Read more »

Le trophée Jean-Louis Frot n'aura plus lieuLe trophée Jean-Louis Frot créé en 2019 et doté de 10 000 euros, a cessé d'exister cette année. Les fonds de ce trophée ont été remis en 2021 pour soutenir le travail de notre rédaction.

Read more »