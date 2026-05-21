Magali Ripoll, artiste aux multiples talents, évoque ses souvenirs de sa tournée avec Charles Aznavour, décédé en 2018 à l'âge de 94 ans. Elle évoque son rapport avec l'infatigable artiste, ses chansons drôles et son équilibre parfait entre être une vedette et un humain.

Il savait qu'il était une vedette : Magali Ripoll évoque ses souvenirs de sa tournée avec Charles Aznavour , elle a participé à une tournée de Charles Aznavour .

Elle s'est confiée mercredi 20 mai 2026 dans le podcast de Judith Beller, sur France 2. Artiste aux multiples talents, Magali Ripoll y fait partie des chœurs, joue de plusieurs instruments, mais aussi de la carte de l'humour. Elle est d'ailleurs aussi comédienne et chroniqueuse à ses heures.

Une variété de talents qui rappelle la grande époque du music-hall et qui lui a valu de ' Elle a ainsi évoqué son rapport avec l'infatigable artiste, décédé en 2018 à l'âge de 94 ans, alors qu'il continuait d'enchaîner les concerts à travers le monde.exigeant envers lui-même et ceux qui l'entouraient'Il n'essayait pas d'amoindrir son statut de star mondiale mais il n'en surjouait pas. L'équilibre était parfait.

On peut vouloir être une vedette mais ne pas oublier d'être l'humain qu'on est au départest notamment connu pour des ballades qui font voyager, rendent nostalgique, évoquent l'amour ou le passé, ce qui ne lui a pas forcément donné une image de bout en train. Magali Ripoll s'est notamment souvenue d'une anecdote survenue durant cette tournée, alors queIl a dit : 'J'adore rire. Mais si j'avais fait des chansons drôles, j'aurais gagné beaucoup moins d'argent'. N'oubliez pas les parole





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