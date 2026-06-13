Maeva, l'une des victimes présumées de Joel B., a témoigné auprès de BFMTV et a affirmé avoir été agressée sexuellement par Joël B. durant près d'un mois.

Maeva , qui accuse Joël , le père de Jérôme B. , d' agression sexuelle , livre un témoignage glaçant. Après la mise en examen de Jérôme B. pour le meurtre de Lyhanna , son frère et son père sont également visés par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle .

Maeva, l'une des victimes présumées de Joel B., a témoigné auprès de BFMTV. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 20 ans, a affirmé avoir été agressée sexuellement par Joël B. durant près d'un mois. Alors qu'elle passait l'été 2018 chez sa grand-mère, l'épouse de Joël, le père de Jérôme la rejoignait dans sa caravane la nuit. Selon ses propos, il n'agissait pas seulement dans sa chambre.

"Dans la piscine il faisait en sorte que je m'assois sur lui. Il me serrait contre lui alors que je n'en avais pas en vie. (…) On m'a agressé, on a agressé ma sœur.

" Lyhanna a été la dernière, mais ce n'était pas la première. (…) On se dit que ça n'arrive qu'aux autres mais en fait non. Alors qu'un corps qui pourrait être celui de Lyhanna a été retrouvé ce jeudi 4 juin 2026, la mère de l'une des amies de l'adolescente a témoigné auprès de BFMTV et a révélé ce que faisait Jérôme B., le suspect, le soir de sa disparition.

Les propos très durs que le père de Jérôme B. aurait tenus sur l'une de ses petites-filles qui l'accuse d'inceste "C'était comme ça, il fallait s'habituer" : le témoignage déchirant Maëva qui accuse Joël, le père de Jérôme B., d'inceste "Ils les ont traitées de menteuses" : la mère d'une victime présumée du père de Jérôme B. dénonce l'attitude de la famille après les accusations d'inceste "C'est inadmissible" : bouleversée après la mort de Lyhanna, la mère de la petite Maëlys de Araujo sort du silence "C'est son intimité qui a été brisée" : le suspect principal dans la disparition de Lyhanna accusé d'attouchements sur une fille de 11 ans.





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