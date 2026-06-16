La jeune femme de 29 ans est enceinte de plus de 5 mois et a décidé de partager cette nouvelle avec ses abonnés.

Maeva Ghennam semble enfin accepter sa grossesse et le partage sur les réseaux. La jeune femme de 29 ans est enceinte de plus de 5 mois et a décidé de partager cette nouvelle avec ses abonnés.

Elle a quitté le monde de la télévision pour se consacrer à sa vie d'influenceuse et partage désormais son quotidien depuis Dubaï. Elle a marié avec Kevin Guedj et ont une petite fille appelée Ruby. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Maeva Ghennam a confié qu'elle détestait cette période de grossesse, dans une story postée ce mercredi 3 juin sur son compte Instagram.

En cause: des douleurs et de la fatigue persistante. De retour en Europe pour l'été, Maeva Ghennam semble enfin profiter de sa grossesse comme en témoignent ses stories partagées sur Snapchat le mardi 16 juin 2026. Aujourd'hui on va passer la journée au lac, la vérité j'ai changé et je suis trop contente parce que mon mari est dans le même délire que moi. Plus comme avant les sorties, ça ne nous dit rien.

Par contre je peux vous dire que j'ai passé une mauvaise nuit j'ai eu super mal aux jambes. J'ai aussi trouvé une gynéco, j'ai pris rendez-vous chez la gynéco parce qu'à Dubaï j'ai raté mon rendez-vous. Dans les stories suivantes, la star de télé-réalité apparaît avec un ventre déjà bien arrondi, une nouvelle qui enchante la future maman qui a décidé de le partager avec sa communauté. J'ai plus aucun habit qui me va, j'ai que du XS.

J'ai une démarche, laisse tomber. On a un rythme très lent parce que je suis fatiguée. D'ici la fin de l'année, Maeva Ghennam va bientôt pouvoir rejoindre le clan des mamans issues de la télé-réalité





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Maeva Ghennam Grossesse Télé-Réalité Influenceuse Dubaï

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