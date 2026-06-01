Maëva Coucke admise au bloc opératoire après une infection au doigt

L'ancienne Miss France Maëva Coucke a été admise au bloc opératoire dimanche 31 mai 2026, après avoir subi une infection au doigt. La jeune femme, qui avait déjà été hospitalisée quelques heures auparavant, a partagé sur Instagram une photo de son lit d'hôpital et une image de elle-même en blouse d'hôpital bleue, révélant qu'elle devait subir une opération.

L'ancienne Miss France Maëva Coucke a été admise au bloc opératoire dimanche 31 mai 2026, après avoir subi une infection au doigt. La jeune femme, qui avait déjà été hospitalisée quelques heures auparavant, a partagé sur Instagram une photo de son lit d'hôpital et une image de elle-même en blouse d'hôpital bleue, révélant qu'elle devait subir une opération.

Les fans de l'ancienne Miss France 2018 se sont inquiétés de son état de santé et lui ont souhaité beaucoup de courage. Il est à noter que Maëva Coucke avait déjà subi une première opération du doigt fin 2024. L'infection de la jeune femme ne s'est pas résorbée et elle a dû être hospitalisée à nouveau. Espérons que l'infection de Maëva Coucke se soigne et que cet épisode appartienne (enfin) au passé





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