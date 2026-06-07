Maël Lebrun prolonge avec Fougères Basket jusqu'en 2027

L'ailier Maël Lebrun a renouvelé son contrat avec Fougères Basket pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2026-2027. Ce joueur expérimenté, âgé de 34 ans, apporte stabilité et leadership à l'effectif breton qui a connu de nombreux mouvements cet été.

Maël Lebrun prolonge son aventure avec Fougères Basket pour la saison 2026-2027 . L'ailier expérimenté, né en 1991, devient un pilier du projet sportif du club breton.

Formé à Orléans et passé par le Hoop Summit 2010, sa carrière a été marquée par des blessures, mais il s'est reconstruit en Pro B à Lille puis en Nationale 1. Ses statistiques lors de la dernière saison : 4,6 points à 30,8% de réussite aux tirs (dont 27,3% à trois points), 2,4 rebonds et 1,2 passe décisive en 21 minutes par match. Pour l'équipe, Fougères a connu des changements importants avec sept départs, mais aussi des arrivées notables.

Le club, qui a atteint la poule haute, compte sur la continuité apportée par Lebrun ainsi que sur d'autres joueurs clés comme un meneur décisif (13,8 points à 41,9% de réussite, 2,5 rebonds, 2,0 passes) et un pivot efficace (10,4 points à 69,6% de réussite, 3,8 rebonds). Ces éléments forment le socle sur lequel Mathieu Lemercier, entraîneur, construit la saison prochaine





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