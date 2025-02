Mads Pedersen, Roi du Sud de la France

Mads Pedersen, champion du monde 2019, a remporté une étape et endossé le maillot jaune lors d'une course cycliste dans le sud de la France. Il explique sa préférence pour ce territoire et ses parcours adaptés à ses qualités de puncheur.

Vainqueur d'étape ce samedi et nouveau leader, Mads Pedersen a pris l'habitude de privilégier le sud de la France pour ses courses de reprise. Il givre encore à l'aube, la montagne de Lure est blanche de neige à l'horizon et les rangs de lavande du Luberon, endormis dans des teintes gris-bleu, n'étincellent pas encore de leur violet dans ces paysages à la Giono, l'écrivain avocat impénitent de Manosque et de ses alentours.

Depuis cinq ans, Mads Pedersen a pris ses habitudes dans ce sud de la France, privilégiant les légers frimas matinaux de Provence aux épreuves australiennes, espagnoles ou dans la péninsule arabique. La météo clémente n'est pas toujours au rendez-vous mais les résultats y sont bien pour le Danois de Lidl-Trek. La semaine passée, le champion du monde 2019 avait bâché à l'Étoile de Bessèges, dans le Gard, de l'autre côté de la plaine du Rhône, dont il était le vainqueur sortant, malade et transparent lors des deux premières étapes (« C'était un virus intestinal. Vous savez, vous vous chiez dessus pendant quelques jours et puis c'est fini. Ce n'était que ça. »). Requinqué après quelques jours chez lui, il est redescendu en Provence, pour l'épreuve locale, qu'il avait également remportée l'année passée. Qu'est-ce qui le fait revenir ? Le Danois, naturellement jovial, réplique dans un sourire : « Vous me posez la question chaque année, se marre-t-il. Ce sont des courses bien organisées qui me correspondent, c'est pour ça que je reviens. » Un parcours adapté à ses qualités de puncheur. « Ce sont des parcours qui lui conviennent vraiment bien, détaille Maxime Monfort, son directeur sportif. Ça évite les longs voyages, que ce soit en Australie ou aux Émirats. Et ce sont des parcours qui sont mieux qu'en Algarve, à Valence, ou même Majorque. À part une ou deux étapes de temps, c'est trop difficile pour lui d'aller y chercher un résultat. Donc ça a quand même du sens de venir ici en France. » Des parcours un peu accidentés sans trop forcer, où il a le loisir de faire valoir sa pointe de vitesse sur les arrivées plates (vendredi, 5e, ou dimanche à Arles), ou ses qualités de puncheur, à l'image de l'étape de ce samedi, pendant laquelle il s'est fait la malle à 30 kilomètres de l'arrivée, dans la dernière (douce) bosse du parcours. Puis c'est un duel de niveau mondial avec le Slovène Matej Mohoric, dont il avait hérité comme partenaire d'échappée, qui s'est joué dans les rues de Manosque. « Mohoric, c'est quelqu'un qui ne refuse jamais (de relayer), et qui y va. C'était vraiment le partenaire idéal », expliquait son directeur sportif après la course. Un sprint solitaire, une victoire d'étape et le maillot de leader désormais bien posé sur ses épaules, le Danois prolonge une année supplémentaire sa villégiature victorieuse dans le grand Sud





