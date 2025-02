Mads Pedersen remporte la deuxième étape du Tour de La Provence malgré un départ mouvementé

Mads Pedersen s'impose à la deuxième étape du Tour de La Provence malgré un départ mouvementé où de nombreux coureurs ont manqué le départ. L'ambiance festive et décontractée a semblé perturber certains, obligeant certains à se frayer un chemin à travers les nombreux spectateurs présents sur la ligne de départ. Le Tour de La Provence continue à faire l'unanimité auprès des coureurs qui louent son organisation de qualité et sa sécurité.

L'ambiance décontractée sur la ligne de départ du Tour de La Provence, entourée de bars et de cafés où les spectateurs étaient installés place du Bourguet à Forcalquier, a peut-être brouillé les repères de certains coureurs concernant le timing. Hier, à 11h50, heure du départ fictif, beaucoup d'entre eux ont failli se faire prendre à l'amèrement, manquant le départ.

De nombreux coureurs retardataires ont dû se frayer un chemin à travers la foule pour se positionner sur la ligne de départ au milieu du peloton. Un coureur de l'équipe Groupama-FDJ a même dû effectuer une manoeuvre de filtrage pour permettre à certains de passer dans la foule. Parmi ceux qui ont eu chaud, on compte Mads Pedersen, qui a rejoint ses coéquipiers à quelques secondes seulement du départ. Cela n'a cependant pas empêché de être à l'heure à Manosque et de s'imposer. Après les louanges de Sam Bennett vendredi, c'est Mads Pedersen qui a ajouté à l'écho positif de l'épreuve hier après sa victoire. 'Je le répète : c'est vraiment une belle organisation, le Tour de La Provence a démontré qu'il s'agit d'une organisation de niveau mondial. C'est très sécurisé, voilà pourquoi je continue à revenir.' Dans le peloton, le Belge Laurens Huys (Arkéa-B & B Hôtels) et le Français Fabien Grellier (TotalEnergies) sont tombés quelques kilomètres après le départ de Forcalquier, rappelant les conditions difficiles auxquels les coureurs cyclistes sont confrontés. Ils ont été contraints à l'abandon





